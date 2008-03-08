۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

کتابفروشی ویستار فردا بازگشایی می‌شود

کتابفروشی ویستار بعد از چهار ماه تعطیلی و بنا به حکم دادگاه تجدیدنظر فردا صبح بازگشایی می شود.

فرخنده حاجی زاده - مدیر نشر ویستار - با اعلام این خبر به مهر گفت: بعد از حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اعاده این محل به وضع سابق روز چهارشنبه همراه با ماموران اجرای احکام به کتابفروشی - که به انبار لوازم خانگی تبدیل شده است - رفتیم ولی قفل آن مکان باز نشد. برای همین قرار شد فردا همراه با نماینده دادستان به محل برویم و قفل فروشگاه گشوده و آنجا تحویل ما شود.

وی اضافه کرد: فردا 19 اسفند ساعت 9.45 بازگشایی فروشگاه ویستار خواهد بود و به زودی مراسم افتتاحیه ای در همان جا برگزار می کنیم و کم کم کتابهای فروشگاه را که در انبار اتحادیه ناشران جا داده ایم به محل سابق خود بازمی گردانیم.

حکم تخلیه کتابفروشی ویستار اواسط مهرماه سال جاری صادر شد و با وجود اعتراض وکلای مدافع کتابفروشی، فرخنده حاجی‌زاده - مدیر نشر ویستار - و پژمان سلطانی - مدیر کتابفروشی - در نخستین هفته آبان و با حضور ماموران قضایی و انتظامی حکم به اجرا در آمد و پس از مدتی نیز کتابفروشی تخریب شد. اما پس از پیگیریهای متعدد پرونده از سوی شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم اولیه و به اجرا درآمده تخلیه کتابفروشی ویستار نقض شد و این دادگاه در حکمی که پنجم اسفند ابلاغ کرد دستور داد که وضعیت این کتابفروشی به شرایط سابق اعاده شود.

