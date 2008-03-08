صنعت مس کرمان مقابل شیرین فراز کرمانشاه قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تیم صنعت مس کرمان در حالی برای انجام این دیدار به کرمانشاه سفر کرده است که هفته گذشته مدیر عامل این تیم بارها از انصراف شیرین فراز از ادامه شرکت در رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران سخن گفته بود.

طبق آخرین گفته های مدیر عامل تیم شیرین فراز کرمانشاه این تیم به درخواست مردم در بازی فردا مقابل صنعت مس کرمان حضور خواهد یافت.

به گفته مسئولان تیم صنعت مس کرمان تاکنون هیچ فاکسی مبنی بر عدم برگزاری این دیدار به این باشگاه ارسال نشده است.

قضاوت این دیدار را "شاهین حاج بابایی" عهده خواهد داشت و "محمد نخعی" و "سخاوت سلیمان نژاد" وی را امر قضاوت به عنوان کمک داور همراهی خواهند کرد.

دیدار دو تیم شیرین فراز کرمانشاه و صنعت مس کرمان ساعت 14 عصر یکشنبه در استادیوم شهر کرمانشاه برگزار می شود.