نفوذ جوان ایرانی به موتور جستجوی گوگل برای نفی عبارت "خلیج عربی"

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ایرانی توانست با دانش خود و نفوذ در موتور جستجوی گوگل اسم خلیج فارس ایران را تثبیت کند.

این جوان 26 ساله ایرانی به نام "پندار یوسفی" توانست با نفوذ در موتور جستجوی گوگل، جستجو در زمینه "خلیج عربی" را غیرقابل دسترس قرار دهد.

بر اساس این گزارش، کسانی که در این سایت خواهان تحقیق درباره خلیج عربی(Arabian gulf) هستند بعد از باز کردن گزینه هایی که گوگل برایشان پیشنهاد می کند و معمولا هم به زبان عربی و یا انگلیسی است با این جمله روبرو می شوند: " کلمه خلیج عربی اشتباه است، لطفا از کلمه خلیج فارسی Persian gulf استفاده کنید."

با انجام این کار تمام کاربران دنیا فقط در صورتی می توانند از تاریخچه خلیج فارسی مطلع شوند که تنها نام این خلیج را " Persian gulf " در گوگل ذکر کنند.