رئیس پروژه ملی آینده نگاری علمی در گفتگو با مهر خبر داد: اجرای پروژه ملی آینده نگاری علمی در کشور / تشریح جزئیات پروژه

دکتر آریا الستی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : از ابتدای سال 85 پروژه ای در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری نهادهایی چون مرکز آینده نگاری در وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، پژوهشگاه هوا و فضا و مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن آغاز شد که با بدست آوردن نتایج فاز اول، فاز دوم بر اساس نتایج فاز اول آغاز شده است.

رئیس پروژه ملی آینده نگاری علمی کشور موضوع این پروژه را در حوزه فناوری و علوم زیستی دانست و افزود: این پروژه در حیطه علوم انسانی و اجتماعی اجرا نشده است چرا که تجربه آن درهیچ کشوری وجود ندارد و چنانچه ما در این زمینه احساس نیاز می کنیم باید بر روی فرآیند این پروژه تحقیقات زیر بنایی و بنیادی انجام دهیم.

عضو کمیته تلفیق نقشه جامع علمی کشور نتایج فاز اول را بسیار سودمند توصیف کرد و ادامه داد: با اجرای این پروژه، ضمن آنکه مرکزیتی از متخصصان آینده نگاری در کشور ایجاد شد برای اولین بار به ما اجازه داد که در سطح ملی تجارب مفیدی کسب کنیم.

وی اجرای این پروژه را آزمایشی (پایلوت) دانست و توضیح داد: تمام پروژه های آینده نگاری که در دنیا انجام شده به صورت آزمایشی و چندین بار به طور تجربی اجرا می شود از این رو پروژه مذکور در حال حاضر آزمایشی اجرا می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ابراز امیدواری از اینکه نتایج این پایلوت در نقشه جامع علمی کشور مورد استفاده قرار می گیرد به مهر گفت : در فاز اول برای فراگیری امر آموزش، مجموعه ای از پرسشنامه های کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن به عنوان پیشرفته ترین کشور در تدوین پروژه های آینده نگاری علمی به جامعه 450 نفری متخصصان کشور ارائه شد و نتایج قابل قبولی از آن بدست آمد.

تعیین نوع سئوالات پرسشنامه، سطح روحیه محققان و متخصصان، میزان همکاری آنها و مقایسه این نتایج با متخصصان دنیا در حوزه های مورد نظر از جمله نتایج فاز اول پایلوت آینده نگاری علمی است.

الستی با بیان اینکه نتایج فاز اول تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد، خاطرنشان کرد: بر مبنای این نتایج قرار است در فاز دوم پرشسنامه های بومی و مطابق با نیازهای علمی کشور توسط 10 کمیته متشکل از متخصصان داخلی و مدیران صنعت تدوین شود.

وی افزود: علاوه بر آن قرار است در فاز دوم مجموعه ای از سناریوها در 10 حوزه فناوری مورد مطالعه قرار گیرد که پس از دو بار اجرای نتایج آن تا اواخر اردیبهشت ماه به کمیته های علمی مربوط به تدوین نقشه جامع علمی کشور ارائه می شود.

طبق گفته رئیس پروژه آینده نگاری برای اجرایی شدن فازهای بعدی، مرکزی برای این منظور ایجاد می شود تا قوانین مورد نیاز در تمام حوزه های علمی و فناوری تدوین شود.

وی این پروژه را بخشی از پروژه تدوین نقشه جامع علمی کشور ذکر کرد و به مهر گفت: اجرای پروژه های آینده نگاری به دلیل آنکه باید دانش ضمنی جمع آوری، پردازش و دوباره به آنها برگردانده شود، هزینه و سرمایه بر است و برای آنکه بتوانیم از یافته های آن در تدوین نقشه جامع علمی کشور استفاده کنیم با کمترین هزینه به سرعت در حال اجرای فازهای بعدی پایلوت آینده نگاری هستیم.

رئیس پروژه ملی آینده نگاری علمی کشور ادامه داد: این پروژه تجربه جدیدی در کشور است و هنوز مسئولان کشور با میزان اختصاص بودجه برای این منظور آشنایی کافی را ندارند این در حالی است که برای اجرای افقهای بیش از 10 سال چاره ای جز آینده نگاری نداریم.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: این نقشه در شورای تخصصی نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دستگاههای مختلف از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال اجرا و پیشرفت است.