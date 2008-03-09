10 پیشنهاد سازمان صلح سبز در کاهش مصرف انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی صلح سبز (Greenpeace) با هدف آموزش روشهای استفاده بهینه از مصرف انرژی و صرفه جویی انرژی در محیطهای کاری و ادارات که علاوه بر کاهش هزینه ها می تواند منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز شود، 10 توصیه و پیشنهاد را مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:

1- خرید محصولات با بیشترین تاثیرات انرژی: به دنبال محصولاتی باشید که به عنوان محصولات با مارک "صرفه جو در مصرف انرژی" شناخته می شوند. این بدان معنی است که دستگاههای جدید در حالت "آماده به کار" (stand-by ) نباید بیشتر از یک وات مصرف انرژی داشته باشند.

2- از لامپهای فلورسانت سازگار با صرفه جویی در مصرف انرژی (لامپهای کم مصرف) استفاده کنید: این لامپها مصرف انرژی را در حدود 80 درصد کاهش می دهند.

3- سیستمهای نوری هوشمند نصب کنید: از لوله های نئونی مجهز به تغذیه کننده هایی که شدت نور را با نور طبیعی تنظیم می کنند، استفاده کنید. در سالنهای اجلاس و در محل سرویسهای بهداشتی حسگرهایی نصب کنید که با ورود افراد به طور خودکار چراغها را روشن و در اتاقهایی که کسی در آنها حضور ندارد، آنها را خاموش کنند.

4- استفاده از حالت "آماده به کار": رایانه ها را به محض اتمام استفاده از آن در حالت "آماده به کار" بگذارید و آن را به گونه ای تنظیم کنید که هرگاه برای چند دقیقه بدون استفاده ماندند به حالت "آماده به کار" در آیند.

5- مصرف مانیتور: سایت کم مصرف "گوگل سیاه" را به عنوان صفحه اصلی اینترنت خود انتخاب کنید. این سایت از سایتهای سازگار با محیط زیست بوده و بسیار کم مصرف است و نور صفحه نمایشگر مانیتور را هم کم کنید. پیشنهاد می شود از نمایشگرهای تخت "ال سی دی" و نوت بوکهایی که سطح انرژی آنها تا حد قابل ملاحظه ای نسبت به رایانه های شخصی میزی کمتر است، استفاده شود.

6- دستگاهها را درپایان روز کاری خاموش کنید: ماشینهای فتوکپی، چاپگرها، لوازم صوتی، دستگاههای تلویزیون، ویدیو ضبطها، رایانه های شخصی و تمام لوازم برقی حتی اگر در حالت "آماده به کار" باشند، باز انرژی مصرف می کنند. به منظور کاهش مصرف این وسایل از یک "قطع کننده" برق استفاده کنید که با رایانه کنترل می شود و در پایان روز کاری به خصوص پایان هفته تنها با یک کلیک این دستگاهها را خاموش می کند.

7- دمای محیط را بیش از حد مورد نیاز گرم نکنید: در کل دمای بین 18 تا 20 درجه سانتیگراد برای حفظ یک محیط کاری سالم کافی است. بنابراین دمای محیط را بیش از این گرم نکنید.

8- در پنجره ها از شیشه های عایق استفاده کنید.

9- هوا را به سرعت وارد اتاق کنید: بهترین روش برای وارد کردن هوای تازه به اتاق، باز کردن پنجره ها در یک دوره زمانی کوتاه است. با این روش هوای تازه به سرعت در اتاق جریان می یابد، بدون اینکه دیوارهای اتاق سرد و در نتیجه دمای اتاق کاهش یابد. دقت کنید هنگامی که پنجره ها باز است، دستگاههای گرمایشی را خاموش کنید.

10- گرمای اداره را با نصب حسگرهای کنترل کننده دما همیشه در حالت متعادل قرار دهید.