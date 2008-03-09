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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۷

ایجاد بزرگترین پورتال بازی کشور / ایجاد پورتال در حوزه بیمه الکترونیک

ایجاد بزرگترین پورتال بازی کشور / ایجاد پورتال در حوزه بیمه الکترونیک

دبیر دبیرخانه دائمی جامعه مجازی گفت: دبیرخانه دائمی جامعه مجازی قرارداد بزرگترین پورتال بازی کشور را با سازمان صدا و سیما منعقد کرده و در حال حاضر درصدد طراحی یک سری از پورتالها مخصوصا در حوزه بیمه الکترونیکی است که به زودی راه اندازی می شود.

محمد کامبد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال 1385 اولین دوره همایش جامعه مجازی و توسعه آن در کشور برگزار شد. طبق قرار قبلی این همایش هر دو سال یک بار برگزار می شود که به همین ترتیب دومین دوره جشنواره جامعه مجازی ایران در سال آینده (87) با وسعت بیشتری نسبت به دوره اول برگزار می شود.

دبیر دبیرخانه دائمی جامعه مجازی افزود : ما درصدد برگزاری بزرگ و باشکوه دوره دوم این جشنواره با حضور مردم، مسئولین و شرکتهای بزرگ و حتی شرکتهای بسیار بزرگ خارجی هستیم.

وی هدف از حضور شرکتهای خارجی در این جشنواره را انتقال دانش دیگر کشورها به ایران دانست و گفت: در دومین جشنواره سال 87 با حضور شرکتهای بزرگ خارجی، شاهد انتقال تخصص و تکنولوژی به کشور در حوزه شهروند مجازی، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی خواهیم بود.

محمد کامبد به برنامه های دیگر این دبیرخانه در حوزه جامعه مجازی اشاره کرد و گفت : در سال 87 سلسله نشستهایی تحت عنوان رسانه ملی و رسانه دیجیتال با حضور دکتر احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی کشور، مهندس ضرغامی رئیس صدا و سیما و برخی از بزرگترین وب سایت داران کشور در زمینه توسعه جامعه مجازی برگزار خواهد شد.

دبیر دبیرخانه دائمی جامعه مجازی خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید، حجم بزرگی از بخش جامعه مجازی کشور در دست شرکتهای خصوصی است و ما به دنبال اتحاد شرکتهای دولتی و خصوصی در قالب برگزاری سلسله نشستهایی از این دست هستیم.

وی گفت : در بهار سال آتی سومین کارگاه آموزشی مدیران جامعه مجازی در کشور امارات را خواهیم داشت. همچنین به دلیل ورود تکنولوژی به ایران دفتری مستقل در امارات ایجاد خواهیم کرد.

کامبد در ادامه افزود : دبیرخانه دائمی جشنواره مجازی کشور کاملا خصوصی است و تاکنون هیچ بوجه ای از هیچ سازمانی دریافت نکرده و درصدد است که کاملا بی نیاز به کار خود ادامه دهد.
کد مطلب 651312

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