- ایران و تحریم شورای امنیت

روزنامه کمپاس: این روزنامه در مطلبی نوشت: تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه 1803 موجب ایجاد شکاف در میان جامعه بین المللی شده است.

در جلسه رأی گیری 14 کشور از مجموع 15 کشور عضو شورای امنیت از قطعنامه 1803 حمایت نمودند و تنها اندونزی به این قطعنامه رأی ممتنع داد. در سال 2006 نیز زمانی که برای اولین بار ایران از جانب شورای امنیت تحریم گردید قطعنامه علیه این کشور با 14 رأی موافق و رأی مخالف قطر تصویب گردید.

این بار اندونزی رأی ممتنع را برگزید. به عقیده "مارتی ناتالگاوا" سفیر اندونزی در سازمان ملل ، اندونزی بدلیل یکجانبه بودن قطعنامه ، رأی ممتنع را برگزیده است و معتقد نیست قطعنامه جدید بتواند راهکار سازنده ای برای بحث هسته ای ایران باشد.

نتیجه رأی گیری نشانگر موضع جامعه بین الملل درقبال بحث هسته ایران بود. از یک طرف عده ای به رهبری آمریکا و کشورهای اروپایی بر اعمال تحریم های شدید علیه ایران تاکید داشته و اعلام می دارند که ایران باید محکوم گردد. از طرف دیگر تصمیم اخیر شورای امنیت موجب ایجاد شکاف در میان کشورهای در حال توسعه شد. اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی پیشتر زمان صدور قطعنامه را زیر سوال می بردند و از ایران بعنوان قربانی قدرت طلبی کشورهای غربی که خواهان بدست گرفتن فناوری های استراتژیک می باشند نام می بردند. با این وجود آفریقای جنوبی با این استدلال که ایران قطعنامه اول شورای امنیت سازمان ملل را اجرا ننموده است با قطعنامه 1803 موافقت نمود.

کمپاس درادامه می نویسد: رفتار شورای امنیت بیانگر ناعادلانه بودن این شورا درقبال ایران بود. کشورهای دیگر مانند اسرائیل به هیچ وجه علیه شان قطعنامه ای صادر نمی گردد . این در حالی است که اسرائیل علاوه بر برخورداری از کلاهک های هسته ای ، در حال توسعه تسلیحات هسته ای خود نیز می باشد. در چنین وضعیتی باید به اظهار نظراتی که شورای امنیت را تحت اختیار آمریکا می دانند حق داد. همچنین این فرضیه که تحریم های اخیر علیه ایران ادامه رفتار خصمانه آمریکا با ایران می باشد نیز صحیح قلمداد می شود. در چنین وضعیتی ایران با قاطعیت اعلام داشته است که از قطعنامه 1803 پیروی نخواهد نمود.



بدین ترتیب این قطعنامه نیز نخواهد توانست راهگشای مسئله باشد و تنها به افزایش چالش و دشمنی ها ختم خواهد شد. این قطعنامه همچنین از اعتبار شورای امنیت خواهد کاست زیرا قطعنامه مورد تصویب این شورا مورد پیروی قرار نخواهد گرفت و نتیجه ای نیز بهمراه نخواهد داشت.

"یودیونو" اعتنایی به قطعنامه ندارد



روزنامه ایندوپس: در باره سفر یودیونو به تهران می نویسد: "دینو پاتی جلال" سخنگوی رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران در ارتباط با برنامه سفر "سوسیلو بامبانگ یودیونو" به تهران گفت : "یودیونو" طبق جدول اعلام شده (10 و 11 مارس 2008) در ایران خواهد بود و تصویب قطعنامه 1803 علیه ایران تاثیری در برنامه سفر رئیس جمهور به ایران نخواهد داشت.



وی با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور اندونزی به ایران مورد توجه جهانیان قرار خواهد گرفت گفت : این سفر یک هفته پس از تصویب قطعنامه علیه ایران صورت خواهد گرفت و به عقیده ما برنامه این سفر حق کشور اندونزی بعنوان یک کشور دولتمند می باشد.

سخنگوی رئیس جمهور سفر "یودیونو" به تهران را پاسخ سفر محمود احمدی نژاد به اندونزی نامید و افزود : در این سفر در ارتباط با همکاری های دوجانبه در زمینه های تجاری، انرژی و کشاورزی بحث و تبادل نظر خواهد شد و چندین توافقنامه در زمینه های کشاورزی، آموزشی، جوانان، تجاری و چند زمینه دیگر به امضاء طرفین خواهد رسید.



"دینو پاتی جلال" موضع اندونزی درقبال برنامه های هسته ای ایران را موضع کاملا روشنی خواند و افزود : تمامی کشورها حق برخورداری از راکتورهای هسته ای و غنی سازی اورانیوم با اهداف صلح آمیز را دارا می باشند لذا اندونزی تصمیم گرفت به قطعنامه سوم علیه ایران رأی ممتنع دهد.



وی رأی اندونزی در شورای امنیت را با برنامه سفر "سوسیلو بامبانگ یودیونو" به تهران بی ارتباط خواند و افزود : موضع اندونزی در شورای امنیت درقبال برنامه هسته ای ایران بر پایه سیاست خارجی فعال و آزاد اندونزی بود.



لازم بذکر است رئیس جمهور اندونزی پس از سفر خود به ایران در تاریخ 10 و 11 مارس در تاریخ 12 الی 15 مارس برای شرکت در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی به سنگال سفر خواهد نمود و سپس در تاریخ 15 الی 16 مارس به دبی خواهد رفت و ضمن دیدار با سرمایه گذاران خاورمیانه و خارجی به تشریح فرصت های سرمایه گذاری در اندونزی خواهد پرداخت.

-آقای رئیس جمهور، صحبت از مباحث هسته ای دیگر قدیمی شده است

روزنامه رعیت مردکا نیز در خصوص سفر رئیس جمهور این کشورنوشت: "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی در تاریخ 10 الی 16 مارس به کشورهای ایران، سنگال و امارات متحد عربی (دبی) سفر خواهد نمود. وی در این سفر دو روزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد نمود.



"دینو پاتی جلال" سخنگوی رئیس جمهور دیروز در کاخ ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرنگاران از امضای چند توافقنامه در زمینه های آموزشی، انرژی و کشاورزی خبر داد و گفت : موضوع برنامه های هسته ای ایران دیگر موضوع مورد صحبت "یودیونو" و احمدی نژاد خواهد بود. وی ادامه داد : موضع اندونزی تغییر نکرده است و ما از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای توسط ایران حمایت می کنیم.



سخنگوی رئیس جمهور با نام بردن از این سفر بعنوان حق اندونزی گفت : هر اتفاقی که در نیویورک (سازمان ملل) رخ دهد، روابط دوجانبه اندونزی و ایران همچنان پا برجا خواهد بود و روابط ما همچنان بر پایه سیاست خارجی آزاد و فعال ادامه خواهد داشت.

پس از سفر به ایران "یودیونو" برای شرکت در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی عازم سنگال خواهد شد و در حاشیه این اجلاس با رهبران سودان و بنگلادش، رئیس جمهور فلسطین، نخست وزیر لبنان و پادشاه اردن دیدار خواهد نمود. پس از سنگال رئیس جمهور برای دیدار با سرمایه گذاران بین المللی و خاورمیانه به دبی سفر خواهد نمود.



با این وجود تصمیم "یودیونو" برای سفر ایران موجب بروز مخالفت هایی گردیده است. "ادی ماساردی" یکی از شخصیت های سابق کاخ ریاست جمهوری معتقد است سفر رئیس جمهور به ایران هیچگونه نفعی برای هر دو کشور بهمراه نخواهد داشت. وی تصریح کرد : اگر "یودیونو" تنها برای اعلام حمایت خود از برنامه های هسته ای ایران به این کشور سفر می کند باید بگویم که این موضوع دیگر قدیمی شده است زیرا شورای امنیت سازمان ملل تصمیم خود را در این رابطه گرفته است.

"ماساردی" که سخنگوی رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری "عبدالرحمن وحید" بوده است ادامه داد : اگر هم نیت رئیس جمهور برای سفر به ایران تنها برای ترمیم روابط دوجانبه اندونزی و ایران باشد باید بگویم روابط میان دو کشور تا به امروز بسیار مناسب بوده است. وی تصریح کرد : سفر "یودیونو" به تهران تنها برای ایجاد وجهه ای شجاع از خود در داخل و خارج کشور می باشد. "یودیونو" می خواهد نشان دهد که شجاع است و ضمن حمایت از ایران به مخالفت با آمریکا نیز می پردازد ولی من شک دارم دستور ترمیم وجهه "یودیونو" برای منافع انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 توسط آمریکا صادر شده باشد.

این در حالی است که "شریف حسن" یکی از شخصیت های حامی "یودیونو" تمامی سؤظن های مطرح شده توسط "ماساردی" را بی پایه و اساس خواند و افزود : "یودیونو" در راستای توسعه روابط دوجانبه به ایران سفر خواهد کرد و ما در صورتی که بخواهیم از هر سفر خارجی رئیس جمهور ایراد بگیریم پس چه زمانی و چگونه می خواهیم رشد کنیم؟



- سفر رئیس جمهور اندونزی به ایران ثابت می کند که اندونزی تحت کنترل آمریکا نیست



خبرگزاری آنتارا نیز با درج مطلبی به سفرآینده یودیونو به ایران پرداخته و می نویسد: "ددی جمال الدین مال" عضو فراکسیون حزب رسالت ملی و "آندریاس پاریا" عضو فراکسیون حزب دموکراتیک مبارز در مجلس نمایندگان اندونزی سفر هفته آینده رئیس جمهور اندونزی به ایران را مدرکی دال بر عدم کنترل اندونزی توسط آمریکا دانستند.



این دو نماینده مجلس همچنین از تصمیم "سوسیلو بامبانگ یودیونو" برای سفر به ایران در تاریخ 10 مارس آینده آن هم پس از رأی ممتنع اندونزی درشورای امنیت درقبال قطعنامه سوم علیه ایران استقبال نمودند. "ددی جمال الدین" در مصاحبه با خبرگزاری آنتارا گفت : سفر رئیس جمهور به ایران می تواند روابط اندونزی و ایران را ترمیم سازد زیرا پیشتر اندونزی از قطعنامه دوم علیه ایران حمایت نموده بود.

وی ادامه داد : این سفر همچنین نشان می دهد اندونزی بعنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان نمی خواهد تا اینگونه استنباط شود که اندونزی تحت کنترل آمریکا می باشد. "جمال الدین" گفت : ما باید وجهه خود را تغییر دهیم و باید نشان دهیم که آمریکا نمی تواند چیزی را به دیکته کند.



"آندریاس پریسا" نیز درمصاحبه با خبرگزاری آنتارا گفت: بطورکلی این سفر پاسخ رئیس جمهور اندونزی به سفر محمود احمدی نژاد بشمار می رود ولی معنای دیگر سفر "یودیونو" به تهران می تواند اعلام پیام آمریکا به ایران باشد زیرا چندی پیش وزیر دفاع آمریکا به اندونزی سفر نمود و امکان دارد آمریکا از اندونزی خواسته باشد تا ایران را مجاب به انعطاف عمل بیشتر و پیروی از قطعنامه شورای امنیت نماید.

وی ادامه داد : جدا از تمامی این مباحث منافع اندونزی ایجاب می کند تا با ایران روابط نزدیکی داشته باشد زیرا ایران تحت رهبری احمدی نژاد درحال تبدیل شدن به قدرت اصلی خاورمیانه می باشد.

هیئت ایران بدون مذاکره با آمریکا در ارتباط با عراق بازگشت





خبرگزاری آنتارا همچنین درباره دور جدید مذاکرات ایران وآمریکا نوشت: یکی از هیئت های ایرانی روز پنجشنبه گذشته بدون مذاکره با مقامات آمریکایی در ارتباط با مسائل امنیتی در عراق این کشور را ترک کردند. یکی از مقامات ایرانی نزدیک به این هیئت در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس در این رابطه گفت : پس از مخالفت آمریکا با برگزاری مذاکره هیئت ایرانی به کشور بازگشت.



"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق در این رابطه گفت : دولت عراق مشغول رسیدگی به امور سفر محمود احمدی نژاد به عراق بود و موفق نشد تاریخ مشخصی را برای مذاکره میان آمریکا و ایران در ارتباط با مسائل امنیتی عراق تنظیم نماید.

لازم بذکر است قرار بود چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا در ارتباط با مسائل امنیتی عراق در ماه گذشته انجام شود که این جلسه به دلایلی به تعویق افتاد.

