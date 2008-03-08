به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز شنبه پس از دریافت استوارنامه سفیر جدید اندونزی، با بیان اینکه ایران و اندونزی دو کشور بزرگ و با فرهنگ هستند، اظهار داشت: تهران و جاکارتا می توانند با کمک هم نقشی تعیین کننده در مجامع بین المللی داشته باشند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با اندونزی محدودیتی ندارد، خاطرنشان کرد: انرژی، علم و دانش، صنعت و تجارت از جمله زمینه های فراوان موجود برای گسترش روابط دو جانبه است.

سفیر جدید اندونزی نیز در این دیدار روابط دو کشور را در سطح عالی و رو به توسعه دانست و تاکید کرد: اندونزی خواستار افزایش مناسبات و همکاری ها و استفاده از تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون ازجمله انرژی است.

سفیر جدید اندونزی ابراز امیدواری کرد در دوران ماموریت خود در جهت توسعه بیش از پیش روابط تهران – جاکارتا گام بردارد.