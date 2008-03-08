سنیوره شرکت در نشست دمشق را به مناسب بودن شرایط لبنان مرتبط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد سنیوره که با روزنامه "اللواء" گفتگو می کرد، افزود: اگر زمینه مساعد باشد؛ حتما به اجلاس دمشق خواهم رفت.

سنیوره با اشاره به دعوت سوریه از سران عرب برای شرکت در این اجلاس گفت : اگر بنا باشد دعوتی انجام شود؛ این دعوت باید از رئیس جمهور لبنان صورتبگیرد؛ ما نیز تا زمان اجلاس، سه هفته دیگر فرصت داریم تا رئیس جمهور را انتخاب کنیم.

نخست وزیر لبنان افزود : اگر رئیس جمهور انتخاب شد که به نمایندگی از لبنان شرکت می کند؛درغیر این صورت، این کابینه است که تصمیم می گیرد چه کسی به نیابت از رئیس جمهور در این اجلاس شرکت کند.

وی افزود: اگر همه عوامل فراهم باشد، من برای رفتن به سوریه هیچ مشکلی ندارم و اگر این سفر برای لبنان مفید باشد دررفتن به آن تردید نمی کنم؛ همچنان که در سفر پیشینم به دمشق این امر آشکار است.

سنیوره گفت : وقتی می گویم همه عوامل مهیا باشد به این معناست که عواملی داخلی هست که باید آن را در نظر گرفت چون ترکیب هیئت همراه بسیار حساس است.

این در حالی است که با خروج شش وزیر از کابینه سنیوره، دولت وی بر اساس قانون اساسی لبنان، عملا از رسمیت خارج شده است و مخالفان سنیوره، دولت وی را غیر قانونی می دانند.

اجلاس سران عرب قرار است 9 و 10 فروردین در دمشق برگزار شود.

لازم به ذکر است ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه اخیرا اعلام کرده بود: از لبنان برای شرکت در اجلاس سران عرب دعوت به عمل خواهد آمد و اینکه چه کسی از این کشور در اجلاس شرکت خواهد کرد به خود لبنانی ها مربوط می شود.