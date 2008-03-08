منتظر پاسخ هستم/ خروج از لیست جبهه متحد را رد می کنم

مهندس حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان درمجلس هفتم درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرچند که برخی اخبار درموردخروج من از لیست جبهه متحد اصولگرایان اصفهان و پیوستن من به جبهه اصولگرایان اصفهان منتشر شده است اما این اخبار قطعیت نیافته است.

وی گفت: بعد از جلسه تصمیم گیری جبهه متحد اصولگرایان اصفهان در روز چهارشنبه ، من نامه ای را در انتقاد به این روند نوشتم و شنیدم که امروز نامه من در جبهه متحد اصولگرایان تهران بررسی شده است.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان اصفهان تاکید کرد: به طور قطع اگر مشکلات به وجود آمده اصلاح شود من در لیست جبهه متحد باقی خواهم ماند و در حال حاضر نیز منتظر پاسخ جبهه متحد هستم.

از سوی دیگر علی اکبر پرورش که با خروج خود از لیست جبهه متحد اصولگرایان اصفهان لیستی تحت عنوان "جبهه اصولگرایان اصفهان" را ارائه کرده است خبر کنار گذاشتن حسین آذین و جایگزین شدن مهندس فولادگر را تکذیب کرد.