تیم ملی واترپلو ایران به مصاف بازنده برزیل - مقدونیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات زیر گروه برای تعیین رده هفتم تا دهم رقابتهای ورودی المپیک 2008 پکن، از ساعتی پیش در " ارادا" رومانی برگزار شد و تیم واترپلوی ایران با وجود تلاش بازیکنان جوان کشورمان، نتیجه را 4 به 18 به تیم قدرتمند اسلواکی واگذار کرد.

در این گروه از ساعت 18 تیم های برزیل و مقدونیه به قوت رومانی به مصاف هم می روند. برنده این بازی حریف تیم اسلواکی در بازی هفتم - هشتمی خواهد بود.

بازنده بازی مقدونیه - برزیل فردا از ساعت 15 به وقت تهران برای تعیین رده نهم - دهم به مصاف تیم ملی واترپلو کشورمان می رود.

پیش از این بازی، تیم قزاقستان قهرمان متوالی سه دوره بازی های آسیایی برای تعیین رده یازدهم - دوازدهمی مقابل مکزیک قرار گرفت و نتیجه را 9 به 11 به مکزیک واگذار کرد به این ترتیب مکزیک یازدهم شد و قزاقستان دوازدهم شد.

مسابقات ضربدری برای تعیین فینالیست های این دوره از ساعت 19:30 به وقت تهران آغاز می شود و طی آن به ترتیب تیم های یونان با ایتالیا و کانادا با آلمان مقابل هم قرار می گیرند. 3 تیم نخست این رقابتها راهی المپیک 2008 چین می شوند.