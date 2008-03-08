تدوین طرح جامع گردشگری جنگ در مراحل نهایی/ درخواست امام جمعه خرمشهر برای ثبت ملی یادمانهای دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اسفندیار رحیم مشائی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ابتدای حضورش در مناطق عملیاتی دفاعمقدس در مزار شهدای هویزه به مقام شامخ شهیدان دانشجو ادای احترام کرد و گفت: شهید علمالهدی و سایر دانشجویان شهید پیرو خط امام که در این منطقه در مقابل دشمن بعثی ایستادند ما را متوجه این رسالت مهم کردند که باید همواره مدافع و پشتیبان ولایت باشیم.
وی تصریح کرد: دانشجویان به عنوان یکی از اقشار متفکر و آگاه جامعه باید همواره یاد شهیدان به ویژه شهیدان دانشجو را زنده نگه دارند و حضور در این مکان مقدس در ادامه راه شهیدان و تحقق آرمانهای آنها توسط دانشجویان کنونی بسیار مؤثر است.
رئیس ستاد گردشگری جنگ با توصیه به دانشجویان برای مطالعه بیشتر وصایای شهیدان گفت: شهیدان با فدای جان خود راه پیشرفت را بر ما هموار کردند.
|طرح جامع گردشگری جنگ مراحل نهایی تدوین را طی میکند و مفاد آن در جهت تأمین زیرساختهای مناطق عملیاتی دفاعمقدس به صورت جدی پیگیری خواهد شد تا به کاروانهای راهیان نور سرویسهای مطلوبتری ارائه شود.
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معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد گردشگری جنگ
رحیم مشائی افزود: باید با جمعآوری نظرات گوناگون در ساخت این کمپینگ، آن را به عنوان الگوی ساخت این گونه کمپینگها به سایر مناطق کشور ارائه کنیم.
براساس این گزارش، در این بازدید، علیرضا مقیمی، دبیر ستاد گردشگری جنگ نیز در رابطه با نحوه اجرا و ساخت این کمپینگ توضیحاتی ارائه کرد و افزود: سعی میشود در این کمپینگ مکانی نیز برای اسکان کاروانهای خانوادگی در نظر گرفته شود تا خانوادههایی که برای زیارت یادمانهای دفاع مقدس در منطقه حضور مییابند از لحاظ اسکان با مشکل مواجه نشوند.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از زیارت مزار شهیدان دانشجوی هویزه، به جمع زائران سرزمین نور در یادمان شهدای گمنام شلمچه پیوست و به همراه سایر زائران به مقام شامخ شهیدان این منطقه ادای احترام کرد.
رحیم مشائی همچنین در بین زائران یادمان شهدای گمنام شلمچه در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاعمقدس گفت: مناطق عملیاتی دفاع مقدس به ویژه یادمانهای ساختهشده در آن که همواره پذیرای زائران سرزمین نور است به عنوان میراث فرهنگی کشورمان محسوب میشوند که باید با انجام اقدامات مؤثر، این یادمانها را برای نسلهای آینده حفظ کنیم تا با مشاهده آنها بدانند ملت ایران چگونه در مقابل دشمنان ایستاده است چون استکبار جهانی همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی است، هرچند در دورههای مختلف، ابزارهای توطئهها تفاوت میکند.
رئیس ستاد گردشگری جنگ در این راستا به ثبت ملی برخی یادمانهای دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: اخیرا یادمان دهلاویه؛ محل شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان میراث ملی به ثبت رسید.
رحیم مشائی ادامه داد: پرونده ثبت ملی مسجد جامع خرمشهر نیز مراحل نهایی خود را طی میکند و به زودی ثبت خواهد شد. همچنین یادمان شهدای شلمچه و دیگر مناطق نیز در دستور کار قرار میگیرد تا کاروانهای راهیان نور و زائران این یادمان در هنگام حضورشان بیشترین بهره معنوی را ببرند.
وی یادآور شد: استان خوزستان در کنار دیگر استانها برای سازمان میراث فرهنگی اهمیت زیادی دارد و بر این اساس مسیر حرکت امامرضا (ع) در این استان برای انجام اقدامات لازم در دستور کار مطالعاتی سازمان قرار دارد، البته در خوزستان آثار زیادی به ثبت رسیده است.
معاون رییسجمهور همچنین اعلام کرد: طرح جامع گردشگری جنگ مراحل نهایی تدوین را طی میکند و مفاد آن در جهت تأمین زیرساختهای مناطق عملیاتی دفاعمقدس به صورت جدی پیگیری خواهد شد تا به کاروانهای راهیان نور سرویسهای مطلوبتری ارائه شود.
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آیتالله نوری از معاون رییسجمهور خواست یادمانهایی چون مزار شهیدان هویزه و مسجدجامع ودیگر یادمانهای عملیاتی که یادآور رشادت ها وایثار و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام است به عنوان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملی برسند.
وی ادامه داد: منطق مردم ایران در دفاع مقدس، امام علی (ع) و امام حسین (ع) و پیشینه آن عاشورا بود بنابراین دفاع مقدس، میراث بزرگ نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ در یک کلام، دفاع مقدس یک مکتب است.
رحیم مشایی یادآور شد: اگرچه دفاع مقدس در مقطع زمانی خاص روی داد اما پرونده آن هنوز بسته نشده است.
وی به صدور قطعنامه اخیر علیه ملت ایران اشاره کرد و افزود: دشمنان تصور میکنند با صدور این قطعنامهها، مردم ایران از ارزشهای خود دست برمیدارند این درحالی است که مردم ایران راه خود را شناخته و به پیش میرود و اگر عقبنشینی در این سرزمین معنی ندارد به خاطر دفاع مقدس و تجربه آن است.
رئیس ستاد گردشگری جنگ با اشاره به پیشرفتهای روزافزون کشورمان در زمینههای گوناگون گفت: همه این پیشرفتها دستاورد خون شهیدان است.
پیش از سخنرانی رحیممشائی، آیتالله نوری نماینده ولی فقیه و امام جمعه خرمشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب و دفاع مقدس گفت: امنیت امروز ما مدیون جانفشانی شهیدان دفاع مقدس است و کاروانهای راهیان نور با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس با چگونگی دفاع رزمندگان اسلام از میهن اسلامی بهتر آشنا میشوند.
وی همچنین با اشاره به توانمندیهای استان خوزستان خواستار توجه بیشتر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این استان به ویژه مناطق عملیاتی دفاع مقدس شد.
آیتالله نوری از معاون رییسجمهور خواست یادمانهایی چون مزار شهیدان هویزه و مسجدجامع ودیگر یادمانهای عملیاتی که یادآور رشادت ها وایثار و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام است به عنوان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملی برسند.
گفتنی است: در این مراسم همچنین پرچم متبرک به نام امام حسین (ع) که با ظرافت خاصی بافته شده و توسط رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به یادمان شهدای گمنام شملچه اهدا شده بود با حضور آیتالله نوری، رحیم مشائی و کاروانهای راهیان نور به اهتزاز درآمد.
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