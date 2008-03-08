به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه،"سلیمان فرنجیه" خاطرنشان کرد: وحدت ملی و تفاهم تنها چیزی است که لبنان را از خطرات و اختلافات (داخلی) حفظ می کند.

فرنجیه تصریح کرد: مخالفان سنیوره قانون انتخاباتی را می خواهند که همه را راضی کند و تمام لبنانی ها درباره آن با یکدیگر توافق داشته باشند.

وی در عین حال گفت : مخالفان سنیوره خواستار مشارکت در حکومت از طریق تشکیل دولت وحدت ملی هستند؛دولتی که تمام جریانها و احزاب لبنانی در آن مشارکت داشته باشند.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.