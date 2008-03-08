رژیم صهیونیستی بار دیگر حاکمیت لبنان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار چاپ لبنان، جنگنده های رژیم صهیونیستی، شب گذشته حریم هوایی شهر صور را نقض کردند و بر فراز آسمان بیروت و جونیه به پرواز درآمدند. این جنگنده ها سپس راهی اراضی اشغالی فلسطین شدند.

این نخستین بار است که پس از پایان جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی با لبنان در تابستان 2006، جنگنده های این رژیم؛ حریم هوایی بیروت را نقض می کنند.

فرماندهی ارتش لبنان در این رابطه اعلام کرد: سه فروند هواپیمای جاسوسی اسرائیل شب گذشته به مدت سه ساعت، حریم هوایی لبنان را نقض کردند. دو فروند از این هواپیماها بر فراز مناطق صور و دامور و سومین هواپیما نیز بر فراز مناطق جنوبی لبنان به پرواز درآمدند.

لازم به ذکر است طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت، پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان لبنان نقض آشکار حریم هوایی لبنان به شمار می رود.

کشورهای جهان و سازمان ملل متحد، تاکنون بارها از رژیم صهیونیستی خواسته اند تا حاکمیت لبنان را محترم شمرده و به نقض حریم هوایی این کشور پایان دهد، اما ارتش رژیم اسرائیل از زمان برقراری آتش بس پس از جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته، به بهانه های واهی و برخلاف قطعنامه 1701 شورای امنیت به نقض حریم هوایی لبنان و پروازهای خود بر فراز این کشور ادامه می دهد.