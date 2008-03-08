سرخوردگی عبدالله دوم از نفوذ روزافزون ایران و مواضع اصولی آن

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم در گفتگو با رادیو آمریکایی" نشنال پابلیک" در واشنگتن درباره آنچه " نفوذ روزافزون ایران" در منطقه نامیده، هشدار داده است و در تلاش برای بدبین کردن افکارعمومی عرب به مواضع اصولی ایران دربرابر مسئله فلسطین و حمایتهای معنوی و سیاسی از مبارزات ملت فلسطین در سایه سکوت سران عرب، مدعی شده است : "ایران بر مسئله فلسطین تسلط پیدا کرده است."



عبدالله دوم گفته است :"برخی بازیگران مانند ایران در منطقه هستند و من از این می ترسم که شکست روند صلح به افزایش دشمنی افراطیون درمنطقه ما منجر شود که نتیجه آن،آوردن آینده بی نهایت تاریکی برای همگان خواهد بود؛ برای آمریکایی ها، اسرائیلی ها، فلسطینی ها و اعراب "



شاه اردن در ادامه نگرانی خود از ادامه مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و به خطرافتادن روند سازش افزوده است :"اگر هیچ پیشرفتی میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها به وجود نیاید؛ خطرات لبنان و عراق را نیز تهدید خواهد کرد."



عبدالله دوم ابراز عقیده کرده است : " اگر جامعه بین المللی به رهبری آمریکا به طور جدی تا سال 2009 دست به تحرک نزند؛ مذاکرات(سازش)در طول سه سال آینده متزلزل خواهد بود."



البته شاه اردن با بیان اینکه "موانع روند صلح مانند سرنوشت آوارگان، مرزها، وضعیت قدس اشغالی باید حل شود"؛ از ادامه مقاومت ملت فلسطین بر ضد رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده و گفته است :" از این می ترسم که شلیک موشکها( که مبارزان فلسطینی به تلافی جنایتهای اشغالگران قدس به سوی اهداف صهیونیستی شلیک می کنند) و قتل بیگناهان( عبدالله دوم واژه کلی بیگناهان را برای جلوگیری از اشاره به جنایتهای هولناک اسرائیل علیه کودکان فلسطینی به کار برده است) و مناقشه ادامه یابد و خاورمیانه آینده نامعلومی پیدا کند."



اردن از جمله کشورهایی بود که عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی در قدس اشغالی را که به تلافی جنایتهای وحشیانه صهیونیستها علیه کودکان و زنان فلسطینی در روز پنجشنبه شانزدهم اسفند انجام شد؛ به شدت محکوم کرد.

