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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

16درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد عشایر هستند

16درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد عشایر هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از 90 هزار نفر عشایر در قالب 13 هزار و 949خانوار در استان زندگی می کنند که 16درصد جمعیت این استان را شامل می شود.

فایز چراغ سحر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: بیش از یک میلیون واحد دامی نیز در این استان وجود دارند که 50 درصد گوشت و لبنیات استان را تامین می کنند..

چراغ سحر یادآور شد: در سال گذشته، حدود 500 هکتار زمین از منابع طبیعی استان به منظور اجرای برنامه های ساماندهی و اسکان عشایر دریافت شد که این اراضی برای ایجاد شهرکهای اسکان و همچنین ایجاد اشتغال در بین عشایر استان تقسیم شده است.

چراغ سحر همچنین بیان کرد: به دلیل کاهش نزولات آسمانی شرایط آب و علوفه در مناطق گرمسیری این استان برای عشایر بحرانی است و چنانچه این وضعیت ادامه یابد مشکلات عشایر دو چندان می شود.

وی 15 اردیبهشت ماه سال آینده را زمان کوچ عشایر استان به مناطق ییلاقی ذکر کرد.

کد مطلب 651365

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