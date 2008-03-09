16درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد عشایر هستند

فایز چراغ سحر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: بیش از یک میلیون واحد دامی نیز در این استان وجود دارند که 50 درصد گوشت و لبنیات استان را تامین می کنند. .

چراغ سحر یادآور شد: در سال گذشته، حدود 500 هکتار زمین از منابع طبیعی استان به منظور اجرای برنامه های ساماندهی و اسکان عشایر دریافت شد که این اراضی برای ایجاد شهرکهای اسکان و همچنین ایجاد اشتغال در بین عشایر استان تقسیم شده است.

چراغ سحر همچنین بیان کرد: به دلیل کاهش نزولات آسمانی شرایط آب و علوفه در مناطق گرمسیری این استان برای عشایر بحرانی است و چنانچه این وضعیت ادامه یابد مشکلات عشایر دو چندان می شود.

وی 15 اردیبهشت ماه سال آینده را زمان کوچ عشایر استان به مناطق ییلاقی ذکر کرد.