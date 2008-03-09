مهاجر شجاعی از راهیابی به فینال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجر شجاعی تنها نماینده دوومیدانی ایران بعد از کسب موفقیت در مرحله مقدماتی رقابتهای ماده 800 متر دوومیدانی داخل سالن جهان در اسپانیا و راهیابی به مرحله نیمه نهایی شب گذشته در گروه سوم با پنج دونده از آمریکا، لاتزیو، اسپانیا، ایتالیا و سنگال به رقابت پرداخت.

این دونده استقامت کشورمان در این مرحله با رکورد یک دقیقه 49 ثانیه و 32 صدم ثانیه در مکان چهارم گروه خود ایستاد و از راهیابی به مرحله فینال بازماند. در این گروه نیک سایموند از آمریکا با رکورد یک دقیقه ، 48 ثانیه و 43 صدم ثانیه و دیمیتری میکویکس از لاتزیور با 40 صدم ثانیه اختلاف با کسب مقام اول و دوم گروه مجوز حضور در مرحله فینال رقابتهای 800 متر را بدست آوردند.

احسان مهاجر شجاعی اولین دونده استقامتی ایران است که توانسته به مرحله نیمه نهایی مسابقات دوومیدانی داخل سالن جهان راه یابد. قبل از این صادق گرگانی یکی از دوندگان سرعتی کشورمان نیز موفق به حضور در مرحله نیمه نهایی دیدارهای داخل سالن جهان شده بود.

دوازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی داخل سالن جهان از روز جمعه 17 اسفندماه آغاز و امروز یکشنبه 19 اسفندماه در والنسیا اسپانیا به کار خود پایان می دهد.