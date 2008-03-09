عملکرد مهاجر شجاعی خوب بود / لیلا رجبی به المپیک پکن نمی رسد

عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابتهای جهاهی والنسیا با حضور قهرمانان جهان سطح فنی بسیار بالایی داشت. ایران در این دیدارها تنها با حضور یک نماینده حاضر شد و به نظر من نسبت به رقبای قدری که در مسابقات شرکت کرده بودند عملکرد احسان مهاجر شجاعی خوب بود.

وی با بیان اینکه مهاجر شجاعی تمام تلاش خود را برای حضور در فینال انجام داد اظهار داشت : هرچند رکورد احسان کمتر از رکورد خودش بود اما با کسب مجوز در مسابقات نیمه نهایی نتیجه خوبی برای ایران گرفت . در مجموع هم عملکرد او تا همین مرحله برای ما راضی کننده است.

علیجانی که به عنوان نماینده ایران در کنگره جهانی فدراسیون بین المللی دوومیدانی شرکت کرده بود در خصوص وضعیت لیلا رجبی گفت: این کنگره روز گذشته با حضور نمایندگان کشورها و مسئولین فدراسیون جهانی برگزار شد . در این نشست در خصوص آخرین وضعیت لیلا رجبی ( تاتسیانا چانکا) ورزشکار اهل بلاروس که به تازگی به تبعیت ایران در آمده هم صحبت شد.

وی ادامه داد: با توجه به دیدگاه مثبت فدراسیون جهانی نسبت به تابعیت این ورزشکار فدراسیون دوومیدانی بلاروس نیز در خصوص پیوستن این پرتابگر به تیم ملی ایران همکاری خوبی با ما انجام داد. به طوریکه طبق قوانین بین المللی هر ورزشکاری که بخواهد در کشور دیگری مسابقه دهد باید سه سال از زمان صدور پاسپورت آن کشور بگذرد در حالیکه ما موفق شدیم این زمان را برای رجبی به یک سال کاهش دهیم.

نائب رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: با توجه به اینکه مسابقات المپیک در تابستان سال آینده برگزار می شود و زمان صدور روادید این پرتابگر هم در آن زمان به یک سال نخواهد رسید بنابراین بعید به نظر می رسد لیلا رجبی بتواند به مسابقات المپیک پکن برسد.

دوازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی داخل سالن جهان از روز جمعه 17 اسفندماه آغاز و امروز یکشنبه 19 اسفندماه در والنسیا اسپانیا به کار خود پایان می دهد.