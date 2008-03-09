850 دستگاه دوربین ثبت تخلفات جاده ای در اختیار پلیس راه کشور قرار دارد

قاسمی مدیرکل ایمنی و ترافیک وزارت راه و ترابری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اعلام کرد: در حاضر دوربین ثبت تخلفات جاده ای در آزاد راه "تهران - قم "، "کاشان - اصفهان "و "تهران - قزوین" به صورت ثابت فعال است.

وی بیان داشت: کارنصب و راه اندازی دوربین های مسیر "تهران ، ساوه - سلفچگان " و "قزوین - زنجان" شروع شده است و تا قبل از تعطیلات نورزی به پایان خواهد رسید.

قاسمی خاطر نشان کرد: سال آینده هم 800 دستگاه دوربین جدید پیشرفته در 15 هزار کیلومتر برای ثبت تخلفات در سطح جاده های کشور نصب و راه اندازی می شود.

وی در ادامه از تشکیل کمیسیون ویژه ای برای سفرهای نوروزی از سوی وزارت راه در سطح کشور خبر داد.