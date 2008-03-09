طرح مدیریت بهم پیوسته منابع آب یک ضرورت است

موسوی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: سر رشته رودخانه سفیدرود از دو رودخانه قزل اوزن و شاهرود است و هشت استان کشور در حوزه آبریز این رودخانه ذی نفع اند که استان گیلان در انتهای این رودخانه قرار دارد.

وی بیان داشت: اثراتی که در بالا دست به لحاظ کمی و کیفی به آب وارد می شود به پایین دست منتقل شده که متاسفانه ما متاثر از اقداماتی هستیم که در بالا دست اتفاق می افتد.

این مقام مسئول در سازمان آب منطقه ای گیلان عنوان کرد: برای غالب شدن به این مشکل، وزارت نیرو در صدد ایجاد طرح مدیریت بهم پیوسته منابع آب است که تمام ذی نفعانی که از این حوزه مشترک بهره برداری می کنند، حقوق حقابه آنان تامین شود.

موسوی، ظرفیت منابع موجود آب های زیرزمینی را 900 میلیون متر مکعب دانست و افزود: به لحاظ نگرانی آب شور دریا، بیش از 450 میلیون متر مکعب از ظرفیت منابع آبهای زیر زمینی امکان پذیر نیست.

وی بیان داشت: با توجه به رشد روز افزون جمعیت و منابع محدود آبی برای پاسخگوی نیاز آبی مردم مهمترین اقدام جمع آوری آبهای سطحی و سیستم های اضطراری است .