طرح کاداس از سیاستهای راهبردی ثبت اسناد و املاک کشور است

سعید توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: کاداس یک عملیات فنی ممیزدار حقوقی، ثبتی واملاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه پیدا کرده اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد کاداس اطلاق می شود.

وی اظهار داشت: محدوده ، موقعیت املاک و ارتباط شان با یکدیگر، ثبت مالکیت، تسهیل در حل و فصل دعاوی و هر موردی که در ارتباط با املاک با شد طرح کاداس کاربری دارد.

توحیدی، اجرای طرح کاداس را در قالب دو مرحله عرصه سازی و داده آمایی دانست و اظهار داشت: در عرصه سازی موقعیت عرصه املاک برروی نقشه پیاده سازی می شود.

وی گفت: ماموران ثبتی فرم های مربوط به طرح کاداس را به درب منازل برده و خواستار همکاری شهروندان با این ماموران شد.

توحیدی تاکید کرد: احیانا اگر همکاری لازم از سوی شهروندان صورت نگیرد و فرمهای ویژه این طرح پر نشود املاک مربوطه جا مانده و در آینده مشکلاتی برای صاحبان آنان ایجاد خواهد کرد.

مدیر کل ثبت اسناد گیلان بیان داشت: داده آمایی مرحله دیگری از این طرح است که در زمینه استخراج جامع اطلاعات از دفاتر املاک انجام می شود.

وی گفت: برای استخراج اطلاعات جامع املاک از دفاتراسناد 76 آیتم به کارگیری و صفحات دفاتر املاک و پروندهای ثبتی نیز تصویر برداری می شود.

وی یادآور شد : مراحل داده آمایی و عرصه سازی با هم ادغام شده و به صورت یک برنامه رایانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

توحیدی، این طرح را ملی و از سیاست های کاربردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردانست و افزود: این طرح بالای 14 سال در ایران قدمت داشته ولی به آن بها داده نشده بود و در مدیریت جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن توجه ویژه شده است .

وی ادامه داد: برنامه رایانه ای طرح کاداس در شهرهای لنگرود ، لاهیجان و آستانه اشرفیه آماده است و برنامه شهر رشت نیز به زودی آماده می شود.