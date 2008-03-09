20 منطقه نمونه گردشگری در حوزه ساحلی گیلان مصوب شده است

محمد حسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، دریای خزر را محورمهمی برای گردشگری دانست و اعلام کرد: دریای خزر محور بسیار مهمی برای گردشگری است و در چشم انداز کشور استانهای ساحلی به عنوان قطب گردشگری تعریف شده اند.

وی اظهار داشت: به رغم اثرات سودمند میراث طبیعی دریای خزر، دریا یک موهبت الهی بوده و باید از تمام ظرفیتهای دریا به طور مناسب استفاده شود.

مهدی پور اشاره کرد: وجود ظرفیت عظیم دریای خزریک فرصت بی بدیلی برای رونق اقتصادی منطقه بوده که متاسفانه تاکنون این ظرفیت در حوزه گردشگری بطور مطلوب بهره گیری نشده است .

این مقام مسئول در میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان عنوان کرد: با وجود انجام مطالعات گوناگون در زمینه دریای خزر، این سازمان حلقه مفقود این اتصال مطالعاتی است.

معاون عمرانی استانداری گیلان نیز در این خصوص گفت: گیلان با توجه به تنوع منابع طبیعی موجود در رده مناطق با توان و قالبلیت بالای گردشگری قرار داشته و واجد شرایط گردشگری در سطح مناطق با توان و قابلیت بالاست.

محمد جعفرعلیزاده افزود: این عرصه در دو جاذبه بالقوه آبی و خشکی از قبیل دریا، تالابها، آبشارها در تلفیق با عوامل خشکی نظیر، جنگل ها، کوهستانها و روستاها با توان فرهنگی و تاریخی، گیلان را به وجود آورده است.

وی اظهارداشت: این استان دارای جاذبه های متنوعی است که بیشتر بخشهای آن هنوز به فعل در نیامده از این رو نیاز به وجود طرحی جامع و مدون که بتواند نقاط و بسترهای مستعد گردشگری را شناسایی و برای مقیاس های، فرا ملی، ملی، منطقه ای و محلی امکان سنجی کند.

علیزاده تاکید کرد: مطالعات طرح جامع انجام و ماحصل شناسایی و تدوین آن بیش از 70 نقطه شاخص گردشگری در سه سطح ، ساحلی، تفرجگاههای میانی و دهکده ای ییلاقی فراهم شده است.

وی ادامه داد: در این مطالعات سواحل دریای خزر در حوزه گیلان که به طول 272 کیلومتر از آستارا تا چابکسر کشیده شده به عنوان شاخصه اصلی گردشگری گیلان تعیین شده است.