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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

رئیس میراث فرهنگی گیلان:

20 منطقه نمونه گردشگری در حوزه ساحلی گیلان مصوب شده است

رشت - خبرگزاری مهر: محمدحسین مهدی پور گفت:از 60 منطقه نمونه گردشگری مصوب هیئت وزیران در استان گیلان 20 مصوبه در حوزه ساحل واقع شده است.

محمد حسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، دریای خزر را محورمهمی برای گردشگری دانست و اعلام کرد: دریای خزر محور بسیار مهمی برای گردشگری است و در چشم انداز کشور استانهای ساحلی به عنوان قطب گردشگری تعریف شده اند.

وی اظهار داشت: به رغم اثرات سودمند میراث طبیعی دریای خزر، دریا یک موهبت الهی بوده و باید از تمام ظرفیتهای دریا به طور مناسب استفاده شود.

مهدی پور اشاره کرد: وجود ظرفیت عظیم دریای خزریک فرصت بی بدیلی برای رونق اقتصادی منطقه بوده که متاسفانه تاکنون این ظرفیت در حوزه گردشگری بطور مطلوب بهره گیری نشده است .

این مقام مسئول در میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان عنوان کرد: با وجود انجام مطالعات گوناگون در زمینه دریای خزر، این سازمان حلقه مفقود این اتصال مطالعاتی است.

معاون عمرانی استانداری گیلان نیز در این خصوص گفت: گیلان با توجه به تنوع منابع طبیعی موجود در رده مناطق با توان و قالبلیت بالای گردشگری قرار داشته و واجد شرایط گردشگری در سطح مناطق با توان و قابلیت بالاست.

محمد جعفرعلیزاده افزود: این عرصه در دو جاذبه بالقوه آبی و خشکی از قبیل دریا، تالابها، آبشارها در تلفیق با عوامل خشکی نظیر، جنگل ها، کوهستانها و روستاها با توان فرهنگی و تاریخی، گیلان را به وجود آورده است.

وی اظهارداشت: این استان دارای جاذبه های متنوعی است که بیشتر بخشهای آن هنوز به فعل در نیامده از این رو نیاز به وجود طرحی جامع و مدون که بتواند نقاط و بسترهای مستعد گردشگری را شناسایی و برای مقیاس های، فرا ملی، ملی، منطقه ای و محلی امکان سنجی کند.

علیزاده تاکید کرد: مطالعات طرح جامع انجام و ماحصل شناسایی و تدوین آن بیش از 70 نقطه شاخص گردشگری در سه سطح ، ساحلی، تفرجگاههای میانی و دهکده ای ییلاقی فراهم شده است.

وی ادامه داد: در این مطالعات سواحل دریای خزر در حوزه گیلان که به طول 272 کیلومتر از آستارا تا چابکسر کشیده شده به عنوان شاخصه اصلی گردشگری گیلان تعیین شده است.

کد مطلب 651377

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