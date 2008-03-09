2400 تن زباله در گیلان تولید می شود

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: روزانه بیش از 900 تن زباله در روستاها و یک هزار و 500 تن زباله در شهرهای استان تولید می شود.

وی اظهار داشت: این حجم از زباله با توجه به تولید 500 لیتر شیرابه از هر تن زباله خطر جدی برای محیط زیست گیلان به حساب می آید.

زلفی نژاد با اشاره به اینکه زباله مهمترین تهدید برای طبیعت سر سبز گیلان است، گفت: 80 درصد زباله های تولید این استان در طبیعت رها سازی می شود.

وی دفع غیراصولی و رها سازی زباله در طبیعت را معضلی اساسی زیست محیطی گیلان دانست و افزود: ورود شیرابه زباله ها به رودخانه ها از مهمترین پیامدهای زیانبار تخلیه زباله در طبیعت است.

وی خاطر نشان کرد: ورود شیرابه زباله ها به آب های جاری اولین هدیه نامیمون به اکوسیستم های آبی و تنوع زیستی آبزیان خواهد بود.

زلفی نژاد بیان داشت: هم اکنون بسترهای زایش و تولید مثل آبزیان در معرض خطر جدی شیرابه زباله ها بوده و اگر تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان نبود بسیاری از گونه های با ارزش از جمله ماهیان خاویاری و استخوانی از بین رفته بودند.

وی در ادامه اجرای طرح مدیریت پسماندها را، راهکار مناسب برای کاهش اثرات غیر بهداشتی دفع زباله عنوان کرد.