سه واحد بزرگ صنعتی در گیلان ایجاد می شود

اصغریان رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: ایجاد مجتمع تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی، صنایع کشتی سازی و طرح تولید محصولات صنعتی از ضایعات کشاورزی از جمله این طرحهاست.

وی گفت: سرمایه گذار ایجاد مجتمع تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی مشخص شده و در انتظار دریافت زمین برای احداث این واحد است.

اصغریان اظهار داشت: برای ایجاد صنایع کشتی سازی به رغم امضای موافقتنامه بین دو شرکت کشتی سازی داخلی، طرح مطالعاتی آن نیز آغاز شده است.

این مقام مسئول در سازمان صنایع و معادن گیلان به طرح تولید محصولات صنعتی ازضایعات کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: این طرح با توجه به مزیتهای استان در زمینه ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی بسیارضروری است.

اصغریان، ایجاد و توسعه صنایع سلولزی درگیلان را از مصوبات سفرریاست جمهوری دانست و بیان داشت: تولید از ضایعات کشاورزی همچون شلتوک، کاه وکلش امری

مرسوم درد نیا است و 25 نوع محصول با ارزش و متنوع از قبیل، نئوپان، روغن شلتوک، الکل ، گلوکز، ام دی اف، کاغذ و خمیر کاغذ قابل استحصال است. وی خاطرنشان کرد: گیلان یک استان کشاورزخیز بوده و بستر مناسبی برای تامین مواد اولیه این صنایع دارد. اصغریان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر صنایع سلولزی به صورت جدی در استان دنیال می شود، افزود: مطالعات اولیه این طرح در پارک علم و فناوری گیلان انجام و قدم های اساسی در این زمینه برداشته شده است. وی ، صنایع سلولزی

را

طرح منحصر به فرد با ارزش افزوده بالادر جامعه دانست و یادآورشد: تولیدات با ارزش افزوده بالا ، عدم سوزاندن ضایعات برنج، کاهش آلایندگی زیست محیطی ، توجهی پذیری بیشتر کشاورزی، بالا رفتن رونق اقتصادی کشاورزان، عدم مهاجرت روستائیان به شهرها ، جلوگیری از بین رفتن جنگل ها از جمله مزیت های این طرح منحصر به فرد است.