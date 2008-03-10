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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۶

استاندار گیلان:

نظارت بر ایجاد مناطق نمونه گردشگری گیلان اولویتی راهبردی است

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی گفت: حمایت و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت دولت در زمینه ایجاد مناطق نمونه گردشگری اولویت راهبردی در استان گیلان است.

قهرمانی استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: گیلان به دلیل برخورداری از مواهب الهی، شرایط ویژه جغرافیایی و جاذبه های منحصر به فرد پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی در زمینه گردشگری دارد.

وی با اشاره به اینکه در سفر هیئت دولت به گیلان 60 منطقه نمونه گردشگری تصویب شده است، گفت: همه مدیران دستگاههای اجرایی به رغم فراهم کردن شرایط حضور سرمایه گذاران در استان باید درهر مرحله از اجرای پروژه ها بر حسن انجام کار نظارت داشته باشند.

استاندار گیلان، ایجاد زیر ساختها، تاسیسات و تسهیلات مربوط به امر گردشگری را از مهمترین اولویت توسعه گردشگری استان دانست و افزود: توسعه گردشگری و ایجاد مناطق نمونه گردشگری نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دارند.

قهرمانی یادآورشد: صنعت گردشگری نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان دارد و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری دراین بخش به خوبی فراهم است.

کد مطلب 651380

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