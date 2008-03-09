مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

برای انتخابات مجلس هشتم؛ لیست ائتلاف چکاد آزاد اندیشان فردا منتشر می شود

پس از سردرگمی واشنگتن در عراق صورت گرفت؛ ابهام در زمان مذاکره ایران و آمریکا

آغاز فروش نوروزی سکه بهار آزادی



اعتماد:

گزارش تحلیلی گروه اقتصادی روزنامه اعتماد، مبارزه با تورم شعار محوری رقابت های انتخاباتی

درجمع رد صلاحیت شدگان اصلاح طلب بیان شد، خاتمی: مظلومانه و با نشاط درانتخابات شرکت می کنیم

به خاطر تصویب قطعنامه تحریم در شورای امنیت، ایران درخواست غرامت کرد



اعتماد ملی :

خاتمی : نقشه هایشان را باید به هم زد

کروبی: دوره فعالیت بی نظم اصلاح طلبان تمام شده است

علی ربیعی: جریانی می خواهد اصلاح طلبان را به بیرون از نظام براند



ایران :

هیئت وزیران به منظور فراهم کردن رفاه حال مردم در تعطیلات اول سال تصویب کرد، تسهیلات ویژه برای مسافران نوروزی

وزیر کشور: ماموران پلیس برای تشویق مافوق مردم را جریمه نکنند

برای مهار قیمت در بازار ، عرضه سکه افزایش یافت



ابرار:

سید محمد صفی زاده : مصادره جریان اصولگرایی تمامیت خواهی و خودخواهی است

هزینه 000/000/000/30 ریالی یک کاندیدا در تهران

حداد عادل : سهمیه بندی بنزین کار مجلس هفتم بود ، تضعیف دولت در هر حال حرام است

محمد خوش چهره : با انتخاب درست مشکلات حل می شود



ابتکار:

نگاهی به تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و بازخورد حضور جناح های سیاسی در بین مردم، شعارهای نرم، فضای سرد

دورخیز برای انتخابات 88 و تشدید اختلافات، کروبی راه خود را از خاتمی جدا کرد

خاتمی در جمع رد شدگان: باید نقشه " حذف اصلاح طلبان " را به هم زد



تفاهم:

در بازار لجام گسیخته خودرو؛ قیمت ها سبقت می گیرند

رقابت داغ میلیاردرها

ایجاد منطقه آزاد مشترک در مرز عراق

ساماندهی منازل استیجاری کشور؛ 30 سال روی زمین ماند



تهران امروز:

شورای عالی کاربررسی می کند، سه پیشنهاد برای دستمزد کارگران

با حضور شهردار تهران برگزار شد، پنجاهمین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور

از سوی شهرداری تهران انجام می شود، ارسال بیمه آتش سازی رایگان به منازل شهروندان



جام جم:

سرلشکر جعفری در مراسم یاد بود شهید باکری: هنر امروز ما درس گرفتن از شهیدان در مدیریتهاست

بانک مرکزی اعلام کرد: آغاز طرح کنترل قیمت سکه

با وجود حضور هیئت ایرانی در بغداد، آمریکا از مذاکره در بغداد طفره رفت



جوان:

سردرگمی تبلیغاتی در رقابت انتخاباتی

پرداخت 275 هزارتومان عیدی و بن به بازنشستگان

آغاز صدور کارت هوشمند گازوییل در هفته جاری



جمهوری اسلامی:

تبلیغات انتخاباتی مجلس هشتم در نیمه راه

افتتاح 3 طرح پتروشیمی در ماهشهر با حضور رئیس جمهور

صدای پای نفت 100 دلاری اوپک به گوش می رسد

بوش: لایحه منع شکنجه را وتو می کنم



خراسان:

با گذشت چند روز از تبلیغات نامزدهای انتخابات هشتمین دوره مجلس ، فضای کشور انتخاباتی شد

615 هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند

واکنش رایس به اظهارات احمدی نژاد درباره محدود شدن گفت و گوی هسته ای به آژانس

علی احمدی وعده داد: فرهنگیان هر ماه اجرای یک برنامه را پی گیری کنند



حمایت:

معاون اول رئیس جمهور تصمیمات ویژه دولت را ابلاغ کرد: رفاه مردم در نوروز 87

سردار جعفری : امنیت امروز کشور در طول تاریخ بی نظیر است

نفت رکورد 106 دلار را هم جابجا کرد



خبر:

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از چند طرح بزرگ در خوزستان: ایران به پایگاه صنعت پتروشیمی جهان تبدیل می شود

1052 نامزد مجلس از شرکت در انتخابات انصراف دادند

سیداحمد خاتمی خطیب جمعه تهران: کاندیداها شعارهای دهن پرکنی که مردم خوششان می آید را نزنند



دنیای اقتصاد:

از امروز آغاز می شود ، عرضه تهاجمی سکه طلاَ

پایان نشست شورای حکام آژانس به نفع ایران

20 دیدگاه بورسی برای سال 87



سرمایه:

سید محمد خاتمی در همایش محذوفان اصلاح طلب: بازی رقیب را با حضور مردم بر هم می زنیم

بوش از عدم افزایش تولید اوپک ابراز نارضایتی کرد، نفت 106 دلار

شمارش معکوس تعیین حقوق کارگران آغاز شد، 3 پیشنهاد روی میز شورای عالی کار



سیاست روز:

توصیه آیت الله نوری همدانی در آستانه انتخابات مجلس هشتم؛ به خادمان ملت رای دهید نه قدرت طلبان

امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری مناطق آزاد ایران وعراق

مرتضی حاجی در گفت و گو با سیاست روز: اهداف امام و رهبری را پیگیری می کنیم



صدای عدالت:

سید محمد خاتمی در جمع رد صلاحیت شدگان : شرکت درانتخابات، مظلومانه اما با نشاط

نقد آیت الله سبحانی به سخنان سروش: پاسخ سروش به نقد آیت الله سبحانی

لغو غیر منتظره مذاکره با ایران از سوی آمریکا



عصر اقتصاد:

بعد از یکسال وعده و وعید اعلام شد؛ دانش جعفری: واگذاری بانکها؛ شاید سال آینده

دکترزالی: حل مشکلات در گرو جلب اعتماد مردم است

گمرک اعلام کرد: صادرات غیر نفتی 11 ماهه 13 میلیارد دلار



قدس:

نسخه بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل برای رئیس جمهور آینده آمریکا، مصالحه با ایران شهامت و بردباری می خواهد

سردرگمی آمریکا و عقب نشینی از مذاکره 3 جانبه

علی احمدی وعده داد: 18 برنامه برای 18 ماه وزارت بر آموزش و پرورش



قیام:

رئیس جمهور اندونزی فردا به ایران می آید، عضو ممتنع شورای امنیت در تهران

رایس خبر داد: تمایل 1+5 برای گفت و گو با ایران

خاتمی : مظلومانه اما با نشاط می آییم

پاشنه های آشیل دو جناح برای انتخابات



کاروکارگر:

در مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقه مکتب عاشورا، محجوب: مجلس باید بر گرفته از باور خدمت به محرومان و کارگران باشد

سید احمد خاتمی : مردم هفته آینده پاس صندوق های رای غوغا می کنند

باپیگیری های یک محقق ایرانی، استفاده از نام خلیج فارس در سازمان ملل الزامی شد



کارگزاران:

خاتمی در جمع رد صلاحیت شدگان اصلاح طلب تاکید کرد: مظلومانه اما بانشاط شرکت می کنیم

درنشست دفتر تحکیم وحدت با حضور عباس عبدی ، غلامحسین کرباسچی ، حبیب الله پیمان، احمد زید آبادی وتقی رحمانی بررسی شد، دموکراسی ، انتخابات و جامعه مدنی

در پی امتناع واشنگتن صورت گرفت، تعلیق گفت و گوی ایران و آمریکا



کیهان:

رقابت داغ شد، گزارش کیهان از آرایش انتخاباتی گروه ها

با حضور رئیس جمهور، افتتاح 3 پروژه پتروشیمی و آزاد را خلیج فارس درخوزستان

وزیر رفاه : مطالبات معوقه بازنشستگان این هفته پرداخت می شود

وزیر دفاع سابق گرجستان فاش کرد، نقش سرمایه داران در انقلاب نارنجی اوکراین



همبستگی:

تجمع مردمی در اعتراض به هتک حرمت پیامبر اسلام و کشتار مردم غزه

بار دیگر بابل دراوج شادمانی: نریمان در صحنه انتخابات پرشور حاضر شد



همشهری:

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: عرضه شبانه روزی گوشت، مرغ و تخم مرغ ویژه نوروز

مهلت وزارت کشور دیشب پایان یافت، تبلیغات غیر مجاز انتخاباتی جمع آوری می شود

محفظه های بهداشتی جایگزین کهریزک می شود، پایان 40 سال دفن سنتی زباله در تهران



هدف واقتصاد:

وعده مسئولان محقق نشد؛ واگذاری بانکها، سال آینده

معاون رئیس جمهور پس از بازگشت از سوریه خبر داد: گسترش روابطی دامنه دار

وزیر کشور: سه درصد کاهش نرخ بیکاری