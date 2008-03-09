عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که 60 درصد از افسران رده بالای آمریکا معتقدند که ارتش کشورشان نسبت به پنج سال پیش ضعیف تر شده است.

- "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه ایران روز گذشته با " ولید المعلم" همتای سوری خود دیدار و گفتگو کرد.

- یکی از قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی گفت که پیروزی "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به معنای پیروزی القاعده است.

- کره شمالی از تلاش تایوان برای عضویت در سازمان ملل متحد انتقاد کرد.

- تحلیلگران گفتند: تصمیم روسیه برای از سرگیری انتقال گاز به اوکراین ممکن است به تهدید انتقال قابل اطمینان گاز به اروپا پایان نداده باشد.

- امروز در اسپانیا انتخابات پارلمانی برگزار می شود.

- در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا " باراک اوباما" رقیب خود " هیلاری کلینتون" را در ایالت ویومینگ پشت سر گذاشت.

- وزارت خارجه اوکراین روز گذشته از تصمیم روسیه برای لغو محدودیتهای تجاری با منطقه جدایی طلب آبخازیا در گرجستان ابراز نگرانی کرد.

-"لوئیس میشل" مشاور کمیسیونر اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که زمان برای آغاز گفتگو با کوبا در جهت عادی سازی روابط و لغو تحریمها علیه آن از سوی این اتحادیه فرا رسیده است.

-"شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این رژیم به دنبال اقدام نظامی یکجانبه علیه برنامه هسته ای ایران نیست.

- در انتخابات پارلمانی روز گذشته در مالزی، ائتلاف حزب حاکم شکست خورد.