اداوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از مجموع مشترکان و بهره برداران برق در استان مرکزی، ‪ ۸۵‬درصد مشترکین در بخش خانگی، ‪ سه ‬درصد عمومی، کمتر از یک درصد کشاورزی، ‪ ۱/۱‬درصد صنعتی و بقیه تجاری است.

عابدی گفت: از مجموعه انرژی الکتریکی ‌استان، ‪ ۲۳‬درصد در بخش خانگی، ‪ هشت ‬درصد بخش عمومی، ‪ ۲۳‬درصد بخش کشاورزی، ‪ ۳۷‬درصد بخش صنعتی و ‪ ۳/۴‬درصد تجاری و ‪ چهار درصد در بخش معابر مصرف می‌شود.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ‪ ۱۹۰‬کیلومتر به خطوط ‪۲۰‬ کیلوولت هوایی و زمینی استان اضافه شده و حجم تاسسیات ‪ ۲۰‬کیلوولت این شرکت به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬کیلومتر رسیده است.

عابدی ادامه داد: در حال حاضر، مجموعه تاسیسات فشار ضعیف این شرکت شش هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر است که ‪ ۱۳۰‬کیلومتر آن در سال جاری اضافه شده است.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون، ‪ ۵۲۰‬دستگاه پستهای ‪ ۲۰‬کیلوولت هوایی و زمینی اضافه ‌شده و در حال‌ حاضر، ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دستگاه در استان وجود دارد.

عابدی کرد: شرکت توزیع برق استان ازمدیریت برق منطقه‌ای باختر جدا شده و تامین هفت مگاوات برق بر عهده شرکت توزیع و بالای این رقم بر عهده برق منطقه‌ای باختر است.

عابدی، سهم مانده بدهی مشترکین برق امسال را، ‪ ۱۱/۵‬میلیارد تومان اعلام‌کرد وگفت: از این میزان، ‪ ۳/۶‬میلیارد تومان در بخش خانگی، ‪ ۲/۵‬میلیارد تومان بخش عمومی، ‪ ۲۵۴‬میلیون تومان بخش کشاورزی، سه میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان صنعتی و بقیه در بخش تجاری است.