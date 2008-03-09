اداوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از مجموع مشترکان و بهره برداران برق در استان مرکزی، ۸۵درصد مشترکین در بخش خانگی، سه درصد عمومی، کمتر از یک درصد کشاورزی، ۱/۱درصد صنعتی و بقیه تجاری است.
عابدی گفت: از مجموعه انرژی الکتریکی استان، ۲۳درصد در بخش خانگی، هشت درصد بخش عمومی، ۲۳درصد بخش کشاورزی، ۳۷درصد بخش صنعتی و ۳/۴درصد تجاری و چهار درصد در بخش معابر مصرف میشود.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۹۰کیلومتر به خطوط ۲۰ کیلوولت هوایی و زمینی استان اضافه شده و حجم تاسسیات ۲۰کیلوولت این شرکت به ۹هزار و ۶۰۰کیلومتر رسیده است.
عابدی ادامه داد: در حال حاضر، مجموعه تاسیسات فشار ضعیف این شرکت شش هزار و ۷۰۰کیلومتر است که ۱۳۰کیلومتر آن در سال جاری اضافه شده است.
وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۲۰دستگاه پستهای ۲۰کیلوولت هوایی و زمینی اضافه شده و در حال حاضر، ۱۰هزار و ۱۰۰دستگاه در استان وجود دارد.
عابدی کرد: شرکت توزیع برق استان ازمدیریت برق منطقهای باختر جدا شده و تامین هفت مگاوات برق بر عهده شرکت توزیع و بالای این رقم بر عهده برق منطقهای باختر است.
عابدی، سهم مانده بدهی مشترکین برق امسال را، ۱۱/۵میلیارد تومان اعلامکرد وگفت: از این میزان، ۳/۶میلیارد تومان در بخش خانگی، ۲/۵میلیارد تومان بخش عمومی، ۲۵۴میلیون تومان بخش کشاورزی، سه میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان صنعتی و بقیه در بخش تجاری است.
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