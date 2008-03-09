به گزارش خبرنگار مهر در اراک، یوسف یوسفی ظهر امروز در همایش یک روزه تشکلهای مردم نهاد حامی طبیعت منابع طبیعی استان مرکزی در اراک افزود: عرصههای مرتعی و جنگلی به عنوان ذخایر ارزشمند، کمتر برای مردم به مردم معرفی شده و روند سریع تخریبهای انسانی هر روز لطمات به این بخش را عمیقتر میکند.
یوسفی با تاکید بر فرهنگ سازی برای رفع بخشی از مشکلات در ادامه، افزود: در استان مرکزی ۳۷هزار بهره بردار کشاورزی و دامی وجود دارد و سرانه هر خانوار از مراتع ۵۱واحد دامی و ۵۲هکتار است.
وی افزود: این در حالیست که طبق تحقیقات انجام شده باید به ازای هر خانوار استان ۲۲۰واحد دامی و ۸۳هکتار مرتع در منطقه وجود داشته باشد.
یوسفی گفت: این فشارها هر ساله موجب گسترش تخریب مراتع استان و تبدیل مراتع خوب و متوسط به فقیر میشود که پیامدهای بیابانزایی، وقوع سیلابهای سهمگین و فرسایش خاک را به همراه دارد.
وی افزود: تبدیل اراضی مرتعی به کشاورزی، آتش سوزیها، طولانی شدن رسیگی به پروندههای سند مالکیت و دهها علت دیگر در کمین منابع طبیعی استان است که طبق اصول ۴۵و ۵۰قانون اساسی به عنوان یک وظیفقه همگانی باید برای ساماندهی آن بسیج شویم.
در ادامه این همایش که با حضور بسیجیان و تشکلهای مردمی حامی طبیعت برگزار شد مراسم کشت نهال در اداره کل منابع طبیعی برگزار شد.
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