به گزارش خبرنگار مهر در اراک، یوسف یوسفی ظهر امروز در همایش یک روزه تشکلهای مردم‌ نهاد حامی طبیعت منابع طبیعی استان مرکزی در اراک افزود: عرصه‌های مرتعی و جنگلی به عنوان ذخایر ارزشمند، کمتر برای مردم به مردم معرفی شده و روند سریع تخریبهای انسانی هر روز لطمات به این بخش را عمیقتر می‌کند.

یوسفی با تاکید بر فرهنگ سازی برای رفع بخشی از مشکلات در ادامه، افزود: در استان مرکزی ‪ ۳۷‬هزار بهره‌ بردار کشاورزی و دامی وجود دارد و سرانه هر خانوار از مراتع ‪ ۵۱‬واحد دامی و ‪ ۵۲‬هکتار است.

وی افزود: این در حالیست که طبق تحقیقات انجام شده باید به ‌ازای هر خانوار استان ‪ ۲۲۰‬واحد دامی و ‪ ۸۳‬هکتار مرتع در منطقه وجود داشته باشد.

یوسفی گفت: این فشارها هر ساله موجب گسترش تخریب مراتع استان و تبدیل مراتع خوب و متوسط به فقیر می‌شود که پیامدهای بیابانزایی، وقوع سیلابهای سهمگین و فرسایش خاک را به همراه دارد.

وی افزود: تبدیل اراضی مرتعی به کشاورزی، آتش سوزیها، طولانی شدن رسیگی به پرونده‌های سند مالکیت و دهها علت دیگر در کمین منابع طبیعی استان است که طبق اصول ‪ ۴۵‬و‪ ۵۰‬قانون اساسی به عنوان یک وظیفقه همگانی باید برای ساماندهی آن بسیج شویم.

در ادامه این همایش که با حضور بسیجیان و تشکلهای مردمی حامی طبیعت برگزار شد مراسم کشت نهال در اداره کل منابع طبیعی برگزار شد.

