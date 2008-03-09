  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۶

سالانه ‪ ۴۲‬میلیارد دلار زیان به جنگلها و مراتع کشور وارد می‌شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فنی منابع طبیعی استان مرکزی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده سالانه ‪ ۴۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دلار زیان در بخش خدمات غیر اقتصادی به جنگلها و مراتع کشور وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، یوسف یوسفی ظهر امروز در همایش یک روزه تشکلهای مردم‌ نهاد حامی طبیعت منابع طبیعی استان مرکزی در اراک افزود: عرصه‌های مرتعی و جنگلی به عنوان ذخایر ارزشمند، کمتر برای مردم به مردم معرفی شده و روند سریع تخریبهای انسانی هر روز لطمات به این بخش را عمیقتر می‌کند.

یوسفی با تاکید بر فرهنگ سازی برای رفع بخشی از مشکلات در ادامه، افزود: در استان مرکزی ‪ ۳۷‬هزار بهره‌ بردار کشاورزی و دامی وجود دارد و سرانه هر خانوار از مراتع ‪ ۵۱‬واحد دامی و ‪ ۵۲‬هکتار است.

وی افزود: این در حالیست که طبق تحقیقات انجام شده باید به ‌ازای هر خانوار استان ‪ ۲۲۰‬واحد دامی و ‪ ۸۳‬هکتار مرتع در منطقه وجود داشته باشد.

یوسفی گفت: این فشارها هر ساله موجب گسترش تخریب مراتع استان و تبدیل مراتع خوب و متوسط به فقیر می‌شود که پیامدهای بیابانزایی، وقوع سیلابهای سهمگین و فرسایش خاک را به همراه دارد.

وی افزود: تبدیل اراضی مرتعی به کشاورزی، آتش سوزیها، طولانی شدن رسیگی به پرونده‌های سند مالکیت و دهها علت دیگر در کمین منابع طبیعی استان است که طبق اصول ‪ ۴۵‬و‪ ۵۰‬قانون اساسی به عنوان یک وظیفقه همگانی باید برای ساماندهی آن بسیج شویم.

در ادامه این همایش که با حضور بسیجیان و تشکلهای مردمی حامی طبیعت برگزار شد مراسم کشت نهال در اداره کل منابع طبیعی برگزار شد.

کد مطلب 651388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها