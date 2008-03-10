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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۵

آغاز کاشت 30 هزار نهال در شهرستان خمین

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان خمین گفت: تا پایان هفته منابع طبیعی‪ ۳۰‬هزار اصله انواع درختان غیرمثمر در شهرستان خمین، زادگاه امام راحل کاشته می شود.

رحیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این نهالها را شامل اقاقیا، افرا، کبوده، ارغوان، زبان گنجشک، صنوبر، کاج تهرانی و سرو نقره‌ای وخمره‌ای عنوان کرد و افزود: این هفته این نهالها به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در طی هفته مذکور درختهای این شهر توسط شهرداری در بلوارها، حاشیه خیابانها، پارکها و میادین شهر غرس می‌شود.

ابراهیمی ترویج فرهنگ کشت نهال در طرح ملی نهضت سبز، افزایش فضای سبز و جلوگیری از فرسایش خاک را از اهداف توزیع و کشت نهال در این هفته عنوان کرد.

وی توزیع بروشور آموزشی، برگزاری مسابقه بین دانش آموزان و کاشت نهال در مدارس به صورت نمادین، بهره برداری از طرحهای آبخیزداری و برگزاری همایش ازبرنامه‌های هفته منابع طبیعی در این شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 651392

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