ورودیها و خروجی های شهر زنجان ساماندهی می شود

حمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، گفت: بلوارهای ورودی و خروجی شهر زنجان بی‌روح بوده و درصدد هستیم برای سال آینده آنها را به بلوار زیبایی تبدیل کنیم.

وی افزود: ورودی زنجان از ترانسفو و خروجی آن را تا دانشگاه زنجان ساماندهی خواهیم کرد.

عزیری تداوم این طرح را در بلوارها و میادین داخل شهر عنوان کرد و ادامه داد: برای ساماندهی بلوارها اعتبار خوبی در بودجه 87 پیش‌بینی شده که خوشبختانه مورد تأیید شورای اسلامی شهر هم قرار گرفته است.

شهردار زنجان همچنین در ادامه با انتقاد شدید از وزارت مسکن و شهرسازی افزود: وزارت مسکن هیچ گونه همکاری در زمینه امضاء قرارداد پروژه دلجویی انجام نداده و این عدم همکاری‌ها موجب شده که پس از گذشت دو ماه هنوز هیچ فعالیتی در زمینه اجرای محور دلجویی انجام نگیرد.

عزیری افزود: انجام پروژه دلجویی به همان شرکتی که از 4 سال پیش با آن قرارداد منعقد شده بود، سپرده شده که این شرکت زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی استان است.

وی با عنوان اینکه اگر اجرای پروژه از شرکت فعلی گرفته شود، قطعا هزینه‌های زیادی به دنبال خواهد داشت، یادآور شد: برای حذف برخی از هزینه‌ها مجبوریم پروژه‌ دلجویی را به همان شرکت واگذار کنیم.

عزیری در ادامه با عنوان این که به صورت جدی پیگیر اجرایی شدن پروژه دلجویی هستیم گفت: متاسفانه شرکت مذبور فقط به دنبال سود خود است ولی تلاش می‌کنیم اجرای این پروژه با شرط انتقال تملک از بدنه به بستر، توسط همین شرکت انجام گیرد.

شهردار زنجان همچنین در ادامه پروژه سبزه میدان را یک پروژه بزرگ در استان زنجان عنوان کرد و افزود: طبق اعلام شهردار تبریز، این شهر در سال جاری 1200 میلیارد تومان کار سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام داده ولی ما هنوز در پی این هستیم که با 24 میلیارد تومان بودجه، شهر زنجان را آباد کنیم.

عزیری وضعیت کنونی شهر زنجان را اصلا زیبنده موقعیت این شهر و مردم آن ندانست و گفت: بحث سرمایه گذاری باید از حرف به عمل تبدیل شود که این موضوع تنها با تلاش شهردار میسر نخواهد بود.

شهردار زنجان با اشاره به اینکه به منظور اجرایی کردن پروژه سبزه میدان در حال تملک ساختمان دارایی هستیم که دارای متراژ 5 الی 6 هزار متری می‌باشد، گفت: آماده پذیرش هرگونه سرمایه گذاری در پروژه سبزه میدان هستم.