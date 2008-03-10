3/5 درصد از جنگلهای کشور در استان کردستان قرار دارد

اکرم توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مساحت کل جنگل های استان کردستان 373 هزار و320 هکتار است که معادل سه و نیم درصد از کل جنگل کشور را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مساحت کل رویشگاه های جنگلی استان کردستان بالغ بر 50 هزار هکتار است که 13/2 درصد از سطح استان را جنگل ها تشکیل می دهند.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان تصریح کرد: از نظر قدمت بر اساس بررسیهای انجام گرفته رویشگاه این جنگلها حدود 15 هزار سال قبل است که در طول مدت زمان زیاد و به دلیل تغییرت فراوان حدود پنج هزار و 500 سال قبل به جنگل های بلوط تبدیل شده و در حال حاضر بخش عظیمی از جنگلهای استان را این نوع درخت شامل می شود.

توفیقی به فعالیت این سازمان در سال 86 در حوزه جنگل کاری اشاره کرد و افزود: در سال 86 ،3 طرح و 27 پروژه با هزینه اعتباری بالغ بر 16 هزار و 180 میلیون ریال در استان کردستان به اجرا درآمده است.

وی اظهار داشت: همچنین در هفته منابع طبیعی که چهار روز از آن را پشت سر گذاشته ایم کاشت یک و نیم میلیون اصله نهال آغاز شده و همچنان ادامه دارد که انجام موفقیت آمیز این طرح باعث توسعه و افزایش فضای سبز استان خواهد شد.