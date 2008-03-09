سه مدال طلا و نقره برای نماینده ایران / ساعی با اقتدار قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از بیست و هشتمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو آلمان(GERMAN OPEN )روز گذشته اعضای تیم تکواندو مس کرمان که به نمایندگی از ایران در این مسابقات شرکت کردند موفق به کسب دو مدال طلا و یک برنر شدند.

در رقابتهای روز شنبه هادی ساعی در وزن 72- کیلوگرم به ترتیب حریفانی از اسپانیا ، لهستان ، بلغارستان ، فرانسه و ترکیه را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. وی در این مرحله تکواندوکار دیگری از اسپانیا را 7بر5 شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن 78- کیلوگرم سلمان خواجه حسنی تکواندوکارانی از آلمان، اسپانیا ، آذربایجان و آلمان را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت . خواجه حسنی در این مرحله "ممدی دوکارا" قهرمان سال 2001 جهان را از پیش رو برداشت و به فینال راه پیدا کرد.وی در دیدار نهایی تکواندوکار آلمانی را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

علی کریمی صابر در وزن 67- کیلوگرم نیز به بازی نهایی راه پیدا کرد. وی برای رسیدن به این مرحله نمایندگان کرواسی، ترکیه، آلمان، فرانسه و اسپانیا را شکست داد. کریمی دربازی نهایی به تکواندوکار دیگری از فرانسه باخت و نقره گرفت.

در وزن 84- کیلوگرم حامد خمسه ابتدا تکواندوکار آمریکایی‌ را شکست داد و سپس مقابل حریف آلمانی خود به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم به تکواندوکارروسیه باخت و حذف شد.

در وزن 84+ کیلوگرم مس کرمان دو نماینده داشت که افشین ساکت در دور نخست تکواندوکار کوبایی را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد نماینده فرانسه را شکست داد، ولی در بازی چهارم به تکواندوکارروسیه باخت و کنار رفت .در همین وزن اکبرصانعی به تکواندوکاری از آمریکا باخت و حذف شد.

در دومین روز این مسابقات امروز بهزاد خداداد ، اسماعیل امیری و امیر حسن زاده به میدان خواهند رفت. این رقابتها با حضور بیش از 1000 تکواندوکار از 50 کشور جهان روز گذشته در هامبورگ آغازو امروز به پایان می رسد.









