940 هزار هکتار از اراضی ملی استان زنجان سندار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی در گفتگو با خبرنگاران افزود: 53 درصد این میزان در دولت نهم صورت گرفته است.

وی با تاکید بر ضروت حفظ منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی، فرهنگ سازی در این زمینه را مهم دانست و ادامه داد: تا امروز گامهای خوبی در این راستا در سطح استان زنجان برداشته شده وامید می رود این امر تداوم داشته باشد.

سعادتی افزود: منابع طبیعی به عنوان یکی از ثروت‌‌های اصلی کشور محسوب و این امر به عنوان امنیت زیستی کشورها همواره مطرح است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به وجود بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار مرتع در استان زنجان یادآور شد: 93 هزار هکتار جنگل طبیعی و 15 هزار هکتار جنگل دست ساز در سطح استان زنجان وجود دارد.

سعادتی گفت: طی سالهای 85 و 86 دو میلیون 500 اصله نهال در استان زنجان توزیع شده است که این مقدار هفت برابر پنج سال گذشته است.

وی در ادامه از تخصیص شش هزار و 200 هکتار از اراضی استان به کشت زیتون خبرداد و گفت: در راستای توسعه استان زنجان به خصوص در بخش کشاورزی تعامل مطلوبی با دستگاههای دیگر صورت گرفته است.

سعادتی افزود: این میزان تا سال 84 نزدیک به یک هزار و 800 هکتار بود که در حال حاضر با رشد هفت درصدی در این راستا روبه رو هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی یکی از مهم ترین اقدامات در جهت دستیابی به توسعه است، افزود: آینده بشری به حفظ منابع طبیعی و دفاع قدرتمند از آن بستگی دارد.

سعادتی همچنین با اشاره به راه اندازی پاسگاه ویژه منابع طبیعی در استان زنجان، گفت: تصرفات در حوزه منابع طبیعی چشمگیر بوده و امیدواریم با راه اندازی پاسگاه ویژه منابع طبیعی از کیان منابع طبیعی استان به شدت حفاظت نماییم.

وی نیروی در اختیار منابع طبیعی استان را 130 نفر عنوان کرد و افزود: از نیروهای آموزش دیده در راستای حفظ منابع طبیعی باید بیشتر استفاده نماییم.

سعادتی رسیدگی سریع به جرایم مربوط به منابع طبیعی، کاهش پرونده‌های قضایی، پیشگیری از ساخت و ساز و تصرف را از اهداف راه اندازی پاسگاه ویژه منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: تا کنون 250 مورد پیشگیری در رابطه تصرف منابع طبیعی صورت پذیرفته است.

سعادتی هزینه راه اندازی این پاسگاه را 150 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: منابع طبیعی به عنوان زیستگاه همه انسان‌ها نیاز به حفاظت جدی دارد و در این عرصه به صورت جدی با متصرفان برخورد خواهیم کرد.