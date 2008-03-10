تعداد دانش آموزان هنرستانهای کشور در حال کاهش است

مجید شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در بعضی از استانهای کشور تعداد دانش آموزان در حال تحصیل در هنرستانها در حال کاهش است.

وی ادامه داد: دانش آموزان فارغ التحصیل از هنرستانهای کشور خیلی راحت وارد آموزشکده های فنی می شوند و در پایان دوران تحصیل خود به عنوان نیروی ماهر و تکنسین وارد بازار کار خواهند شد و ما ضمن برنامه ریزی مدون برای افزایش تعداد دانشجویان در حال تحصیل در آموزشکده های کشور از مسئولان آموزش و پرورش استان ها نیز انتظار داریم شرایط لازم برای استقبال دانش آموزان برای تحصیل در هنرستان ها را مهیا نمایند.

معاون دانشجویی و برنامه ریزی مدیر کل مدارس عالی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: کلیه دانشجویانی که در طی چند سال گذشته از آموزشکده های فنی و مهندسی فارغ التحصیل شده اند به دلیل مهارت و توانایی جذب بازار کار شده اند.

وی افزایش تعداد دانشجویان پذیرفته شده بومی در استانها را یکی از راهکارهای افزایش دانشجویان فارغ التحصیل در این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: در دوره های روزانه بیش از 40 درصد از سهیمه پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور به دانشجواین بومی اختصاص داده شده است.

شعبانی فرد ادامه داد: همچنین در سال جاری نزدیک به 80 درصد از سهمیه شبانه آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور نیز به دانشجویان بومی اختصاص داده شده است.

وی در ادامه بر تقویت زیرساخت آموزشی در هنرستان های کشور تاکید کرد و گفت: ما توقع داریم که مدیران عزیز هنرستانهای کشور نسبت به تقویت زیرساختهای آموزشی خود در مقاطع تحصیلی دوران متوسطه اهتمام لازم را داشته باشند تا در ادامه راه دانشجو با مشکل جدی مواجه نشود.