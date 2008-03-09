به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته وزیر ارشاد و نهاد متبوع او در صدر اخبار حوزه فرهنگ و هنر قرار گرفتند. محمدحسین صفار هرندی در جلسه هماندیشی احصاء ملاکها و شاخصهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای تولید آثار فرهنگی هنری بر استفاده از فرهنگ و هنر برای مهار و کنترل معضل مواد مخدر تأکید کرد.
وی در بخشی از صحبتهای خود گفت: "میتوان عنصر فرهنگ و هنر را برای هشدار به دانشآموزان به استخدام درآورد تا ذهن و دل آنان مجذوب جاذبههای کاذب چون مواد مخدر نشود. هنر این توانایی را دارد که کودکان و نوجوانان را علیه سنتهای ناپسند موجود در پیرامون محل زندگیشان ترغیب کند و این هدفی مهم در مبارزه یا پیشگیری از مواد مخدر است."
همچنین چهارشنبه گذشته صفار هرندی وزیر ارشاد با رئیس، معاونان و مدیران مراکز استانی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دیدار کرد. وی در این نشست مشترک وزارت ارشاد را متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور دانست و بر مأموریتهای متفاوت این وزارتخانه با حوزه هنری تأکید کرد.
دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه حوزه و وزارت ارشاد مشکل و مسئله جدی ندارند و هر چه هست کاملاً منطقی است، اظهار داشت: "ما در تمام مراحل گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم. عرصه فرهنگ ما مانند یک بیمارستان آموزشی است و اصلیترین رسالت حوزه هنری تربیت نیروی انسانی است."
ـ شهردار تهران یکشنبه گذشته در دیدار با داوران دومین جشنواره فیلم محله از هنر به عنوان بینظیرترین ابزار مدیریت شهری یاد کرد. در این نشست رضا کیانیان، رخشان بنیاعتماد، پرویز پرستویی، حبیب رضایی، آتیلا پسیانی، کمال تبریزی، مجید جوزانی، محمدهادی منبتی و تنی چند از مسئولان شهرداری تهران حضور داشتند.
قالیباف در این دیدار گفت: "باید فرهنگی در جامعه ایجاد شود که مردم در امور فرهنگی همچون ساخت فیلم، ساخت سالن تئاتر و سینما مشارکت داشته باشند. معتقدیم اداره اماکن فرهنگی هنری پیش از آنکه وظیفه شهرداری باشد وظیفه نخبگان و هنرمندان است. هنرمندان باید در نظر داشته باشند که فرهنگ نیز چون اقتصاد نباید دولتی اداره شود."
ـ انجمن روزنامهنگاران مسلمان سهشنبه گذشته در مراسمی فیلمهای سینمایی "آواز گنجشکها"، "به همین سادگی" و "فرزند خاک" را به عنوان آثار برگزیده بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر معرفی کرد. هیئت داوران شامل محمود گبرلو، محمدتقی فهیم، وحید جلیلی، محمدهادی پروین و عباس سلیمی نمین از "سبز کوچک"، "تولدی دیگر" و "آن مرد آمد" نیز تقدیر کرد.
ـ مراسم یادبود نخستین سالگرد درگذشت رسول ملاقلیپور فیلمساز جنگ و دفاع مقدس با عنوان "آینهای ناگهان" سهشنبه گذشته با حضور شهردار تهران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون سینمایی وزیر ارشاد، قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری، اهالی سینما و اصحاب رسانه برگزار شد.
در پایان این مراسم که همراه با سخنرانی دوستان و یاران آن مرحوم بود، قالیباف و محسن رضایی از تمبر یادبود ملاقلیپور رونمایی و آن را امضا کردند. کبری ملاقلیپور دختر آن مرحوم هم به نمایندگی از خانواده درباره پدرش سخن گفت و اینکه هنوز منتظر بازگشت اوست. مراسم بزرگداشت ملاقلیپور با پخش بخشهایی از مستند "شش گوشه عرش" به پایان رسید.
ـ فاطمه معتمدآریا دوشنبه گذشته در مراسمی به عنوان نخستین سفیر موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر انتخاب و در حضور جمعی از سینماگران و هنرمندان معرفی شد. در این مراسم عزتالله انتظامی، ژاله علو، شهرام ناظری، مجید مجیدی، حسن فتحی، رضا کیانیان، ایرج طهماسب، لاله اسکندری، محمود فکری، رسول نجفیان، وحید شمسایی و ... حضور داشتند.
ـ سردار میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس درباره سرانجام برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس گفت: "در آستانه دهه فجر نظرات خود را درباره جشنواره فیلم دفاع مقدس اعلام کردم که از سوی تعدادی از هنرمندان پذیرفته نشد و نظر وزارت ارشاد ملاک قرار گرفت. از این پس این جشنواره به صورت مستقل برگزار می شود."
وی در بخشی از حرفهایش درباره کمک 20 میلیون تومانی به فیلمنامههای دفاع مقدس گفت: "ما این کمک را به فیلمنامههای دفاع مقدس خواهیم کرد، ولی تاکنون اثری به ما ارسال نشده است. در حوزه تاریخ و پژوهش جنگ تحمیلی هم منابع زیادی داریم که میتوان از آن برای خلق آثار دفاع مقدس استفاده کرد، اما این استفاده و استقبال از سوی هنرمندان دیده نمیشود."
ـ معاون برنامهریزی و نظارت صدا و سیما از افزایش ساخت فیلم تلویزیونی از 20 فیلم به 250 فیلم طی دو سال گذشته خبر داد. محمدحسین صوفی در این باره گفت: "این سازمان از اجرای طرح افق رسانه از سال 84 در برخی موارد از برنامه جلوتر است، به گونه ای که ساخت فیلم های سینمایی تلویزیونی از 20 فیلم در سال 84 به 250 فیلم در سال 86 افزایش یافته است."
ـ پس از رخشان بنیاعتماد که جوایز سینمایی خود را به موزه سینما اهداء کرد، هفته گذشته رسول صدرعاملی هم با هدف کمک به رونق و اعتبار موزه سینمای ایران هفت لوح تقدیر و سپاس، دو پروانه زرین، چهار دیپلم افتخار، یک تندیس و یک یادمان را به همراه تعدادی فیلمنامه، عکس، پوستر و لوازم صحنه به موزه سینما تقدیم کرد.
ـ معاون توسعه و فناوری صدا و سیما در بندرعباس از اجرای طرح نهضت دیجیتالی شدن این سازمان در 141 استودیو رادیویی و تلویزیونی کشور خبر داد. علی عسگری گفت: "برای دیجیتالی کردن صدا و سیما 800 میلیارد تومان نیاز است که طرح آن به دولت داده شده است."
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