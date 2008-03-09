به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته وزیر ارشاد و نهاد متبوع او در صدر اخبار حوزه فرهنگ و هنر قرار گرفتند. محمدحسین صفار هرندی در جلسه هم‌اندیشی احصاء ملاک‌ها و شاخص‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای تولید آثار فرهنگی هنری بر استفاده از فرهنگ و هنر برای مهار و کنترل معضل مواد مخدر تأکید کرد.

وی در بخشی از صحبت‌های خود گفت: "می‌توان عنصر فرهنگ و هنر را برای هشدار به دانش‌آموزان به استخدام درآورد تا ذهن و دل آنان مجذوب جاذبه‌های کاذب چون مواد مخدر نشود. هنر این توانایی را دارد که کودکان و نوجوانان را علیه سنت‌های ناپسند موجود در پیرامون محل زندگی‌شان ترغیب کند و این هدفی مهم در مبارزه یا پیشگیری از مواد مخدر است."

همچنین چهارشنبه گذشته صفار هرندی وزیر ارشاد با رئیس، معاونان و مدیران مراکز استانی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دیدار کرد. وی در این نشست مشترک وزارت ارشاد را متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور دانست و بر مأموریت‌های متفاوت این وزارتخانه با حوزه هنری تأکید کرد.

دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه حوزه و وزارت ارشاد مشکل و مسئله جدی ندارند و هر چه هست کاملاً منطقی است، اظهار داشت: "ما در تمام مراحل گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم. عرصه فرهنگ ما مانند یک بیمارستان آموزشی است و اصلی‌ترین رسالت حوزه هنری تربیت نیروی انسانی است." ـ شهردار تهران یکشنبه گذشته در دیدار با داوران دومین جشنواره فیلم محله از هنر به عنوان بی‌نظیرترین ابزار مدیریت شهری یاد کرد. در این نشست رضا کیانیان، رخشان بنی‌اعتماد، پرویز پرستویی، حبیب رضایی، آتیلا پسیانی، کمال تبریزی، مجید جوزانی، محمدهادی منبتی و تنی چند از مسئولان شهرداری تهران حضور داشتند. قالیباف در این دیدار گفت: "باید فرهنگی در جامعه ایجاد شود که مردم در امور فرهنگی همچون ساخت فیلم، ساخت سالن تئاتر و سینما مشارکت داشته باشند. معتقدیم اداره اماکن فرهنگی هنری پیش از آنکه وظیفه شهرداری باشد وظیفه نخبگان و هنرمندان است. هنرمندان باید در نظر داشته باشند که فرهنگ نیز چون اقتصاد نباید دولتی اداره شود." ـ انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان سه‌شنبه گذشته در مراسمی فیلم‌های سینمایی "آواز گنجشک‌ها"، "به همین سادگی" و "فرزند خاک" را به عنوان آثار برگزیده بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر معرفی کرد. هیئت داوران شامل محمود گبرلو، محمدتقی فهیم، وحید جلیلی، محمدهادی پروین و عباس سلیمی نمین از "سبز کوچک"، "تولدی دیگر" و "آن مرد آمد" نیز تقدیر کرد.

ـ مراسم یادبود نخستین سالگرد درگذشت رسول ملاقلی‌پور فیلمساز جنگ و دفاع مقدس با عنوان "آینه‌ای ناگهان" سه‌شنبه گذشته با حضور شهردار تهران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون سینمایی وزیر ارشاد، قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری، اهالی سینما و اصحاب رسانه برگزار شد.

در پایان این مراسم که همراه با سخنرانی دوستان و یاران آن مرحوم بود، قالیباف و محسن رضایی از تمبر یادبود ملاقلی‌پور رونمایی و آن را امضا کردند. کبری ملاقلی‌پور دختر آن مرحوم هم به نمایندگی از خانواده درباره پدرش سخن گفت و اینکه هنوز منتظر بازگشت اوست. مراسم بزرگداشت ملاقلی‌پور با پخش بخش‌هایی از مستند "شش گوشه عرش" به پایان رسید.