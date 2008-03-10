ارائه آموزشهای صنایع دستی بومی استان کردستان توسط فنی و حرفه ای

نادر فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: استان کردستان دارای صنایع دستی بسیار غنی و با ارزشی است که اداره فنی وحرفه ای استان در نظر دارد نسبت به ارائه آموزش های این صنایع اقدام نماید.

وی ادامه داد: متاسفانه در گذر زمان و به دلیل عدم توجه بخش اعظمی از صنایع دستی و بومی استان کردستان در حال فراموشی است که اداره کل فنی و حرفه ای استان در نظر دارد در جهت حفظ این میراث فرهنگی و اشتغالزایی نسبت به ارائه آموزش های مرتبط با آنها اقدام نماید.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر کل رشته های استاندارد و قابل آموزش در اداره کل فنی و حرفه ای 1500 رشته است که به تائید سازمان بین المللی کار هم رسیده است ولی ما تلاش کردیم تا آموزش تعدادی از صنایع دستی در حال نابودی استان را به عنوان رشته های آموزشی در استان قرار دهیم.

فخری خاطرنشان کرد: ما از همه دستگاه های ذیربط به ویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتظار داریم که در جهت موفقیت این طرح با ما همکاری نمایند.

وی تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای نه کلیشه است و نه محدود بلکه این به درجه ریسک پذیری و دید مدیران این حوزه بر می شود که محدودیتها از میان برداشته شود.