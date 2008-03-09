"اوباما" در ایالت "وایومینگ" به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در این انتخابات اوباما توانست با 61 درصد از رقیب خود کلینتون با 38 درصد پیشی بگیرد.

بدین ترتیب اوباما با هزار و 527 امتیاز از کلینتون با هزار و 428 امتیاز پیش است. میزان امتیاز لازم برای پیروزی در رقابتهای درون حزبی آمریکا برای حزب دموکرات 2025 امتیاز است.

این دو رقیب روز سه شنبه این هفته در می سی سی پی و 22 آوریل در پنسیلوانیا رقابت خواهند کرد.

هیلاری کلینتون در انتخابات هفته گذشته که در چهار ایالت برگزار شد؛ توانسته بود در سه ایالت تگزاس، اوهایو و رودآیلند بر رقیب خود باراک اوباما غلبه کند.

