نشست غیر منتظره متکی با همتایان قطری، عمانی و سوری درباره لبنان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، به گفته شاهدان، وزیران امورخارجه ایران، قطر، سوریه و عمان روزگذشته نشست فوق العاده ای را در دمشق برگزار کردند.

دراین نشست از پیش اعلام نشده، "منوچهر متکی"، "حمد بن جبر آل ثانی" ، "ولید المعلم" و "یوسف بن علوی" درباره اوضاع لبنان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

به گفته منابع آگاه، این چهار وزیر امورخارجه روزگذشته در فرودگاه بین المللی دمشق گرد هم جمع شدند و منوچهر متکی و حمد بن جبر آل ثانی وزیرامورخارجه قطر بعد از پایان نشست بلافاصله دمشق را ترک کردند.

دیپلماتها احتمال دادند: درنشست روزگذشته، درباره مذاکراتی که هفته گذشته درقاهره بین تهران و ریاض درباره اوضاع لبنان انجام شد، بحث و تبادل نظرصورت گرفت.

دراین نشست همچنین درباره چگونگی اصلاح پیشنهادهای ارائه شده از سوی اتحادیه عرب برای سیاستمداران لبنانی با هدف پایان دادن به بحران این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

منابع مذکور همچنین خاطرنشان کردند: سوریه به صورت مخفیانه ازپیشنهاد جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حل بحران لبنان تا پیش از برگزاری نشست سران عرب در دمشق در روزهای بیست و نهم و سی ام ماه جاری میلادی مارس استقبال کرد.

این درحالی است که رسانه های گروهی سوریه به برگزاری این نشست هیچ اشاره ای نکردند، اما درعین حال به این موضوع اشاره کردند که "ولید المعلم" با "منوچهر متکی" همتای ایرانی خود درخلال توقفش در فرودگاه دمشق نشست کوتاهی را با هدف بررسی تحولات لبنان برگزار کرد.