سه زمین لرزه آرین شهر در خراسان جنوبی را لرزاند

محمد علی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: سه زمین لرزه صبح امروز در در جنوب شهر آرین شهر خراسان جنوبی رخ داده است.

وی زمان زمین لرزه اول را در ساعت 7 و 15 دقیقه به بزرگی 1/3 ریشتر، زمین لرزه دوم را ساعت 7 و 20 دقیقه به بزرگی 1/5 ریشتر و زمین لرزه سوم را ساعت 7 و 48 دقیقه به بزرگی 9/2 ریشتر اعلام کرد.

به گفته آخوندی محل دقیق وقوع زلزله ها در آرین شهر در 60 کیلومتری شهرستان بیرجند بوده است.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون از این زمین لرزه ها خسارتی گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: یگانهای امدادی استان در حالت آماده باش و گشت در مناطق وقوع زمین لرزه برای گزارش خسارات هستند.

به گفته وی بیش از 70 درصد از مناطق مختلف در خراسان جنوبی زلزله خیزی بالایی دارند.