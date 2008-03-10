  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

در ایام عید؛

هفت سین 225 متری در پارک ملت پهن می‌شود

هفت سین 225 متری در پارک ملت پهن می‌شود

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران از پهن کردن سفره 225 متری هفت سین در ایام تعطیلات عید در پارک ملت تهران خبر داد.

مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این سفره هفت سین یک مربع در ابعاد 15 در 15 متر است که به صورت سمبلی از رسوم دیرین ایرانیان و با اهداف آموزشی ، فرهنگی و تفریحی در پارک ملت تهران پهن می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برپایی بازارهای روز عرضه گل و گیاه ، سوغات و صنایع دستی از دیگر برنامه هایی است که در آستانه سال نو و ایام عید توسط این شرکت در پارکهای مختلف تهران جهت استقبال از بهار و سال جدید برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران یادآور شد: در برگزاری بازارهای روز و بازارچه ها، سعی بر آن است که از توانایی های زنان سرپرست خانوار ، کارآفرینان و افراد خود اشتغال استفاده شود تا این افراد بستر مناسبی را برای فعالیت و ارائه محصولات خود داشته باشند.

کد مطلب 651415

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها