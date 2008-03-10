مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این سفره هفت سین یک مربع در ابعاد 15 در 15 متر است که به صورت سمبلی از رسوم دیرین ایرانیان و با اهداف آموزشی ، فرهنگی و تفریحی در پارک ملت تهران پهن می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برپایی بازارهای روز عرضه گل و گیاه ، سوغات و صنایع دستی از دیگر برنامه هایی است که در آستانه سال نو و ایام عید توسط این شرکت در پارکهای مختلف تهران جهت استقبال از بهار و سال جدید برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران یادآور شد: در برگزاری بازارهای روز و بازارچه ها، سعی بر آن است که از توانایی های زنان سرپرست خانوار ، کارآفرینان و افراد خود اشتغال استفاده شود تا این افراد بستر مناسبی را برای فعالیت و ارائه محصولات خود داشته باشند.