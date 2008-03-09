توان ارتش آمریکا به سبب جنگهای عراق و افغانستان به شدت تحلیل رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در یک نظرسنجی جدید که از سوی مجله سیاست خارجی آمریکا انجام شد؛ حدود 60 درصد از بیش از سه هزار و 400 افسر فرمانده مشغول به خدمت و بازنشسته رده بالای آمریکایی گفتند که ارتش آمریکا در مقایسه با پنج سال پیش ضعیف تر شده است.

در این نظرسنجی تنها یک چهارم از افسران گفتند که این ارتش قوی تر شده و 15 درصد هم گفتند که ارتش آمریکا تغییری نکرده است.

این افسران در پاسخ به این سئوال که آیا جنگ عراق ارتش آمریکا را درهم شکسته؛ 42 درصد پاسخ مثبت و 56 درصد پاسخ منفی دادند،اما 88 درصد گفتند که از نظر آنها این جنگ به قدری بر ارتش فشار وارد کرده که تا سطح خطرناکی ضعیف شده است.

80 درصد از افسران ارتش آمریکا درباره اقدام نظامی آمریکا علیه ایران گفتند که انتظار داشتن، از به راه انداختن جنگ دیگری در جهان به شکلی موفقیت آمیز در این مرحله امری نابخردانه خواهد بود.

پس از کشته شدن بیش از چهار هزار پرسنل نظامی زن و مرد در نتیجه این دو جنگ، این افسران نظامی گفتند که بیشترین تاثیر این جنگها بر ارتش بوده است.

در این نظرسنجی،37 درصد گفتند که ایران به عنوان رقیب آمریکا از جنگ عراق به بیشترین منافع راهبردی دست یافته است و این در حالی بود که 19 درصد دارای چنین عقیده ای درباره آمریکا و 22 درصد هم درباره چین بودند.

پیش از این نیز تحلیلگران با انتقاد از تکیه دولت آمریکا بر اشغالگری نظامی گفتند که جنگهای عراق و افغانستان از نواقص جدی در تواناییهای آمریکا برای مقابله با آشوبگران پرده برداشته است.