  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سیر صعودی هپاتیت C در کشور نگران کننده است

سیر صعودی هپاتیت C در کشور نگران کننده است

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت از سیر صعودی هپاتیت C خبر داد و گفت: بر خلاف هپاتیت B ، شیوع هپاتیت C نگران کننده است.

دکتر عبدالرضا استقامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چون هپاتیت C واکسن ندارد، به همین دلیل امکان پیشگیری از آن وجود ندارد، ولی درمان دارویی دارد.

وی در عین حال از روند رو به کاهش هپاتیت B به دلیل اجرای طرح ملی واکسیناسیون در کشور خبر داد و گفت: هپاتیت C بیشتر کبد را تخریب می کند که بعضا فرد مبتلا نیازمند پیوند کبد می شود.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در خصوص هپاتیت E و نگرانی که از بابت شیوع این ویروس وجود دارد، افزود: این ویروس در حدی نیست که بخواهد نگرانی داشته باشد چون فقط زنان باردار را درگیر می کند.

استقامتی در ارتباط با وضعیت شیوع هپاتیت B در کشور گفت: شیوع این ویروس از 3 درصد به زیر 2 درصد رسیده که این موضوع نتیجه 14 سال واکسیناسیون نوزادان و گروههای پرخطر بوده است.
کد مطلب 651420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها