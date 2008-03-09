سیر صعودی هپاتیت C در کشور نگران کننده است

وی در عین حال از روند رو به کاهش هپاتیت B به دلیل اجرای طرح ملی واکسیناسیون در کشور خبر داد و گفت: هپاتیت C بیشتر کبد را تخریب می کند که بعضا فرد مبتلا نیازمند پیوند کبد می شود.
معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در خصوص هپاتیت E و نگرانی که از بابت شیوع این ویروس وجود دارد، افزود: این ویروس در حدی نیست که بخواهد نگرانی داشته باشد چون فقط زنان باردار را درگیر می کند.
استقامتی در ارتباط با وضعیت شیوع هپاتیت B در کشور گفت: شیوع این ویروس از 3 درصد به زیر 2 درصد رسیده که این موضوع نتیجه 14 سال واکسیناسیون نوزادان و گروههای پرخطر بوده است.
