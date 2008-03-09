سیر صعودی هپاتیت C در کشور نگران کننده است

دکتر عبدالرضا استقامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چون هپاتیت C واکسن ندارد، به همین دلیل امکان پیشگیری از آن وجود ندارد، ولی درمان دارویی دارد.

وی در عین حال از روند رو به کاهش هپاتیت B به دلیل اجرای طرح ملی واکسیناسیون در کشور خبر داد و گفت: هپاتیت C بیشتر کبد را تخریب می کند که بعضا فرد مبتلا نیازمند پیوند کبد می شود.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در خصوص هپاتیت E و نگرانی که از بابت شیوع این ویروس وجود دارد، افزود: این ویروس در حدی نیست که بخواهد نگرانی داشته باشد چون فقط زنان باردار را درگیر می کند.

استقامتی در ارتباط با وضعیت شیوع هپاتیت B در کشور گفت: شیوع این ویروس از 3 درصد به زیر 2 درصد رسیده که این موضوع نتیجه 14 سال واکسیناسیون نوزادان و گروههای پرخطر بوده است.