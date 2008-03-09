همایش بین المللی بررسی مدالیتی همکاری ایران با آژانس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ارائه شده به خبرنگاران پیروز حسینی نماینده سابق ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی ، جواد وعیدی معاون بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنرانانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، اندونزی، پاکستان و چین از جمله افرادی هستند که در جلسه نخست این همایش پس از افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش پس از برگزاری جلسه نخست، دو میزگرد موازی با موضوعات برنامه هسته ای ایران- نگاه به آینده و برنامه صلح آمیز ایران پیشرفت مدالیتی برگزار خواهد شد.

همچنین قرار است دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در اختتامیه این همایش که بعد از ظهر امروز برگزار می شود سخنرانی کند.