به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به بررسی مجموعه‌های تاریخی تلویزیون و پخش فیلم "تقاطع شب" در ایام نوروز. مطلبی در باب تغییرات در تئاتر شهر و گفتگو با امیر دژاکام درباره نمایش‌های "سه‌گانه میتراس" و "امپراتور و آنجلو" در صفحه تئاتر و نگاهی به بزرگداشت های برگزارشده سال 86، حرف‌های محمدمهدی دادگو درباره فیلمنامه "آخرین پیامبر" علی حاتمی، انتشار فراخوان جشنواره بسم‌الله و تقدیر از فعالان مبارزه با قاچاق فیلم در صفحه پایانی آمده است.

* درباره مجموعه های تاریخی تلویزیون آمده: "برای ساخت یک اثر تاریخی فقط کافی نیست سناریوی تاریخی در اختیار داشته باشیم، بلکه باید همه چیز از سخن گفتن شخصیت ها تا چهره پردازی، لباس، دکور، لوکیشن و ... منطبق با فضاهای تاریخی باشد. بسیارند کسانی که تاریخ سیاسی یک دوره را به خوبی می شناسند اما لزوماً از طرز سخن گفتن و لباس پوشیدن مردمان یا معماری آن دوره اطلاعی ندارند."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به گزارشی از سرنوشت چند فیلم تاریخی ایرانی، حرف های ابراهیم حاتمی کیا در مستند "مسیر سبز" و اخبار کوتاه. مطلبی درباره مجموعه تلویزیونی کره ای "امپراتور دریا" و یادداشتی بر مجموعه ایرانی "بیداری" در صفحه تلویزیون و دیدنی های نوروز در شبکه سه سیما و یادداشتی بر فیلم سینمایی "روز باران" در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می کند.

* در نقدی بر مجموعه "بیداری" آمده: "متن مجموعه دربرگیرنده دیالوگ‌های روشن و پرمعنا و دلچسب است که در نگارش آنها شأن و منزلت زبان فارسی کاملاً رعایت شده است. به ویژه آنکه در اجرا نیز بازیگران با دقت زیاد دیالوگ‌هایشان را گفته‌اند. "بیداری" چند شخصیت جذاب هم دارد که مشخص‌ترین آنها شادی با بازی بهناز جعفری است که در شخصیت‌های زن آثار ایرانی بی‌نظیر است؛ به دلیل خلق و خو، اعتماد به نفس و ... همچنین سارا با بازی الهام پاوه‌نژاد و وحید با بازی هومن برق‌نورد."

"همشهری" در صفحات تلویزیون می پردازد به معرفی مجموعه های نوروزی شبکه های سیما و گپی با عوامل آنها. نگاهی به فیلم خارجی "جونو" و یادداشتی بر فیلم "هابیت" در صفحه سینما و نهایتاً در راه بودن دومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، انتقاد از مشکلات تکنیکی تئاترشهر، یادداشتی بر تئاتر دانشگاهی 86 و اخباری کوتاه از بهمن فرمان آرا، سیف الله داد و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

* پیمان قاسم خانی سرپرست نویسندگان مجموعه نوروزی "مرد هزار چهره" گفته: "ساختمان اولیه این مجموعه بر اساس رمان "پخمه" نوشته عزیز نسین شکل گرفته که برداشتی آزاد از این کتاب است. این کار با توجه به شکل داستانی، تجربه متفاوتی در بین کارهای مهران مدیری محسوب می شود و خیلی به آن امیدوارم. کارهای ما فشرده و به قول معروف دقیقه نودی است. اگر دو ماه بیشتر فرصت داشتیم، مسلماً خیلی بهتر می شد."

"ایران" در صفحات فرهنگ و هنر می پردازد به بخش اول رمان هایی که به سینما لبخند زدند درباره رمان "داشتن و نداشتن"، نامه مجید مجیدی در واکنش به سخنان دکتر سروش درباره قرآن و پیامبر اعظم (ص) و واکنش های سینماگران به این موضوع. سرنوشت فیلمنامه "آخرین پیامبر" مرحوم علی حاتمی، تدوین تله فیلم "روز هفتم"، آغاز ساخت تازه ترین پروژه سینمایی کاپولا، حرف های ابراهیم حاتمی کیا درباره مجموعه "حلقه سبز" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* محمدمهدی عسگرپور در واکنش به نامه اعتراض آمیز مجیدی گفته: "آنچه مجیدی در واکنش به برخی جسارت ها به مقام پیامبر اکرم (ص) گفته و حرکتی که انجام داده، خارج از قاعده نیست چرا که زندگی هر هنرمندی خارج از مسلک اش نیست. این واکنش تأثیر بسیاری بر جامعه فرهنگی خواهد داشت و نشان دهنده این است که حرف های این چنینی زده می شود تا یادمان نرود که برای چه زنده ایم."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به حمایت معاونت سینمایی از موضوع پیامبر اعظم، رونمایی از کارگاه نمایش دهه 40 و 50، گپی با علی دهباشی، پاسخی به پاسخ جمال شورجه، از روزنامه های جهان و اخباری کوتاه از تجسمی و ...

* در جوابیه ای به جمال شورجه آمده: "اگر اندیشه ها و اعتقادات شما هم مورد توهین و سانسور قرار می گرفت، شما هم اکنون جزو امضاکنندگان نامه بودید. روزگارانی هم دوستان همفکر شما از معترضین سیاست های فرهنگی بوده اند. این طبیعت کار فرهنگی و هنری است و بهترین شیوه، گفتگو درباره این تعارضات به دور از تهمت و افتراست."

"اعتماد" در صفحه پایانی می پردازد به واکنش تهیه کننده مجموعه "یک مشت پر عقاب" به انتقادات اصغر هاشمی، سال خوب هالیوودی ها، برگزاری مراسم یادبود منوچهر آتشی، یادداشتی بر نقد فیلم "آتش سبز" و معرفی احمدرضا احمدی به عنوان چهره روز و نمایشگاه های هنری به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* زاون قوکاسیان در تأیید یادداشت سعید عقیقی بر فیلم "آتش سبز" گفته: "شکوائیه شما مرا به یاد همین گونه مشکلات و بی توجهی ها انداخت که در سال 1350 در نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران منتقدان آن زمان در حق فیلم "چشمه" روا داشتند. همین امر مرا وادار کرد با توان اندکی که داشتم اقدام به چاپ کتابی درباره این فیلم کنم. این رفتار با سینمای اصلانی بار اول نیست که اتفاق می افتد. در سال 1349 مگر برخوردی بهتر از این با فیلم "بدبده" اصلانی داشتند؟"

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به اعلام فیلم های سینمایی شبکه اول سیما در نوروز، انتشار فراخوان جشنواره بسم الله، معرفی آثار برتر مهدویت در همایش عاشورا و انتظار، واکنش محمدمهدی عسگرپور به حرف های مجید مجیدی، اتمام تدوین فیلم "فرزند صبح" و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می پردازد به مطلبی درباره نمایش فیلم های خارجی در ایران، گفتگو با امیرحسین علم الهدی مدیر تأمین و توزیع فیلم خارجی فارابی و گزارش فروش فیلم های در حال اکران. سعدی به روایت عباس کیارستمی، آنونس فیلم "زن دوم" با صدای احمدرضا احمدی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.