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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

/جام حذفی فوتبال انگلستان/

منچستریونایتد و چلسی حذف شدند

منچستریونایتد و چلسی حذف شدند

تیم های فوتبال منچستریونایتد و چلسی روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان مقابل حریفان نه چندان مطرح خود تن به شکست دادند و از دور رقابت ها حذف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد که در مرحله قبلی این رقابت ها با چهارگل آرسنال را درهم کوبیده بود، دیروز در ورزشگاه اولدترافورد با یک گل مغلوب پورتسموث شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

توماژ کوژاک، دروازه بان منچستریونایتد، در دقیقه 76 این دیدار از زمین اخراج شد و از آنجا که این تیم هر سه تعویض خود را انجام داده بود، ریو فردیناند را درون دروازه قرار داد. علی مونتاری دو دقیقه پس از آن از روی نقطه پنالتی دروازه منچستریونایتد را باز کرد تا شیاطین سرخ در عین ناباوری از این رقابت ها کنار بروند.

دیگر بازنده بزرگ این جام ، چلسی است. این تیم روز گذشته درهمین چارچوب با نتیجه یک بر صفر در خانه بارنزلی شکست خورد. بارنزلی پیش از این موفق شده بود لیورپول را در آنفیلد با نتیجه 2 بر یک شکست دهد. اودجایی در دقیقه 66 تک گل میزبان را به ثمر رساند.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:
* میدلزبرو - کاردیف سیتی
* بریستول - وست برومویچ

کد مطلب 651425

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