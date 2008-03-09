فاطمه رهبر نماینده مجلس هفتم و کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شرایط فعلی جامعه و گرایشی که مردم به جریان اصولگرایی دارند امیدواری های زیادی برای کثرت تعداد اصولگرایان در مجلس هشتم وجود دارد.

وی افزود: بدون شک بعد از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب توقعات به حق مردم نباید نادیده گرفته شود، دیگر زمان شعار دادن و برنامه ریزی کردن برای شعار و در کل دوره آزمون و خطا تمام شده و بعد از این باید به فکر اجرایی شدن مصوبات و کاربردی کردن قوانین کارآمد باشیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس هشتم با تکیه به بحث کارآمدی شکل خواهد گرفت تصریح کرد: تحقق شعار عدالت نیاز کنونی مردم جامعه است که جامه عمل پوشاندن به آن به موفقیت مجلس در آینده خواهد انجامید.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در تهران دغدغه تورم را یکی از مسائل مهم کنونی دانست و یادآوری کرد : در مجلس هفتم برای ساماندهی مسائل اقتصادی بسترسازی های مناسبی صورت گرفته است که از مهمترین آن می توان به لایحه اصل 44 و بحث آزاد سازی فعالیت های اقتصادی اشاره کرد.

وی ادامه داد: بسترسازی هایی که در جهت تسهیل انجام امور اقتصادی کشور در مجلس هفتم صورت گرفت جزئی از اهداف بلند مدت و بسترسازی مناسبی برای تحقق سند چشم انداز 20 ساله توسعه بود که تکمیل این روند فعالیت جدی تر نمایندگان در مجلس هشتم را می طلبد.

نماینده مجلس هفتم تدوین برنامه پنجم توسعه کشور را یکی از مهمترین کارهای مجلس هشتم دانست که باید در سال 89 شروع بکار کند افزود: در دو سال اول مجلس هفتم علاوه بر ادامه برنامه چهارم باید پیش نویس برنامه پنجم نز توسط مجلس تنظیم شود که این بار سنگینی را از لحاظ برنامه ها به مجلس تحمیل می کند که در این راستا باید فعالیت جدی صورت بگیرد.

رهبرلازمه تدوین هر چه مناسب تر برنامه پنج ساله پنجم توسعه را هماهنگی دولت و مجلس خواند و خاطرنشان کرد: از هم اکنون مقدمات برنامه پنجم در دولت نهم در حال انجام است لذا هماهنگی دولت و مجلس در عین استقلال کاری می تواند طعم شیرین عدالت را بر کام مردم بنشاند.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در تهران با تاکید بر اینکه مردم هنوز به جریان اصولگرایی و تلاش هایی که دولت و مجلس اصولگرا در جهت خدمت به آنها صورت داده است گفت: علاوه بر این مقوله از طرفی نامزدهای اصوگرا پتانسیل و کارآمدی بالایی دارند که این امر خود مزیت بر علت خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که تعداد بانوان معرفی شده از سوی جبهه متحد در حوزه های انتخابیه سراسر کشور افزایش یابد اما در عین حال تاکید کرد که فارغ از جنسیت، هر نماینده مجلسی در برابر قانون و مردم مسئول است.

این نماینده مجلس هفتم در پایان خاطرنشان کرد: دیدگاه غالب جامعه توقع بیشتری از بانوان در حوزه نمایندگی مجلس دارند لذا علیرغم اینکه تعداد بانوان حاضردر لیست های جبهه متحد را ایده آل نمی دانیم اما نسبت به گذشته از رشد مطلوب تری برخوردار است.