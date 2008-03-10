دو میلیارد ریال به نوسازی مدارس آبدانان اختصاص یافت

کلانتر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این میزان اعتبار در جهت تجهیز و تکمیل فضاهای آموزش روستاهای شهرستان آبدانان از محل اعتبارات این سازمان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: با این میزان اعتبار دو باب مدرسه در مقاطع راهنمایی و دبستان تجهیز می شود و امکان استفاده 100 دانش آموز از امکانات تحصیلی را فراهم می سازد.

بارانی با تأکید بر اینکه فضاهای آموزش مناسب نقش موثری در یشرفت دانش آموزان دارد خاطر نشان کرد: با تجهیز و نوسازی مدارس در روستاها و مناطق دور افتاده زمینه لازم برای پیشرفت دانش آموزان در راه کسب علم و دانش فراهم می سازد.

133 هزار نفر دانش آموز در یک هزار فضای آموزش در استان ایلام مشغول به تحصیل هستند.