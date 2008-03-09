محمد هاشمی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی های انجام شده اگر شانس جبهه اصلاحات در انتخابات آتی بهتر از اصولگرایان نباشد، بدتر هم نیست.

وی با اشاره به موضوع تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، افزود: در تهران برای اصلاح طلبان شرایط رقابتی برابر نیست اما با این حال می توان گفت که شانس اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم در تهران بیشتر از شهرستانهاست.

هاشمی ضمن اظهار بی اطلاعی از وضعیت لیست های اصلاح طلبان در شهرستانها، ادامه داد: اگر شرایط اصلاح طلبان در شهرستانها هم مشابه تهران باشد می توان گفت، اصلاح طلبان از وضعیت نسبتا خوبی در انتخابات برخوردارند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با اشاره به عملکرد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم، تصریح کرد: اصولگرایان نیز خیلی منسجم وارد انتخابات نشدند در حالیکه توقع ما این بود که آنان منسجم تر وارد صحنه شوند و اکنون اصولگرایان نیز با چند لیست وارد عرصه انتخابات مجلس هشتم شده اند.

این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: درهر حال نتیجه انتخابات آتی منوط به میزان مشارکت مردم و شرایط برگزاری انتخابات است.



