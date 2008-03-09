دیدار تیم های ملی فوتبال دو کره در شانگهای چین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، فیفا پس از آنکه کره شمالی با پخش سرود کره جنوبی قبل از انجام بازی مخالفت کرد تصمیم به تغییر محل مسابقه گرفت. کره جنوبی نیز پیش از این پیشنهاد شمالی ها را برای داشتن یک پرچم مشترک و یک سرود هماهنگ رد کرده بود و گفته بود که فقط مقررات معمول فیفا را خواهد پذیرفت.

درخواست کره شمالی برای یک آهنگ مشترک به جای دو سرود ملی بر خلاف مقررات فیفا در این بازیهاست که می گوید : " در هر بازی باید پرچم فیرپلی، پرچم فیفا، پرچم کنفدراسیون و پرچم هر دو کشور قبل از هر بازی باید به زمین آورده شود. سرود فیفا نیز هنگام ورود دو تیم به داخل زمین و بعد پخش سرود هر دو کشور بعد از به صف شدن بازیکنان اجباری است".

بازی دو کره دومین دیدار بازیهای مرحله سوم انتخابی جام جهانی است که 26 مارس – ششم فروردین ماه برگزار خواهد شد.